Jenna Ortega vs Christina Ricci: quale mercoledì è stato meglio?

Mentre Jenna Ortega riceve il plauso per il suo ruolo di Wednesday Addams nella nuova serie Netflix Wednesday, i fan non possono fare a meno di chiedersi chi ha interpretato meglio il ruolo iconico: Ortega o Christina Ricci?

L’ultima di una lunga stirpe di incarnazioni della famiglia Addams fa fare le fusa ai fan. Da quando The Addams Family è stato creato dal fumettista americano Charles Addams nel New Yorker Magazine nel 1938, il franchise ha avuto una presa molto particolare sulla cultura popolare. Dopo il successo arrivò il programma televisivo originale del 1964, i videogiochi, il mondo accademico e la sottocultura gotica nel suo insieme.

Al centro dell’iconografia della Famiglia Addams c’è Christina Ricci e il suo ruolo del 1991 come Wednesday Adams nel primo adattamento cinematografico. La performance di Ricci ha generato innumerevoli costumi di Halloween ed è diventata un’immagine accattivante del cinema cult degli anni ’90.

Quindi, quando è arrivata per la prima volta la notizia che Jenna Ortega è stata scelta per il ruolo iconico, i fan le hanno chiesto se sarebbe stata in grado di farcela.

Jenna Ortega assume il ruolo di Ricci

In un’intervista con il New York Times, Ortega ha dettagliato la sua trepidazione nell’accettare il ruolo.

“Ho sicuramente avuto delle esitazioni nel farlo”, ha detto. “Ero già stato lì e l’avevo fatto con spettacoli per adolescenti.

Sentiva già che il peso aggiunto del franchise della famiglia Addams gravava su di lei. Ma dopo molte riflessioni, sembra che la sua decisione di assumere il ruolo reso famoso da Ricci sia stata un colpo da maestro.

Le recensioni sulla performance di Ortega sono state unanimemente positive, anche se lo spettacolo nel suo insieme ha lasciato alcuni revisori desiderosi di più. La prestazione di Ortega è stata confrontata positivamente con quella di Ricci. I fan hanno persino assistito a una scena faccia a faccia tra i due mentre Ricci interpreta il nuovo personaggio Marilyn Thornhill, l’insegnante di mercoledì.

Un utente di Twitter non è riuscito a contenere la propria eccitazione per i due percorsi che si incrociano.

Jenna non ha altro che rispetto per Ricci

Jenna ha recentemente parlato del suo rispetto per Ricci.

Ha dichiarato: “Christina Ricci è una leggenda, il personaggio non sarebbe stato così grande se non fosse stato per la sua interpretazione”.

Ieri Ortega ha postato sul suo Instagram una sua foto con Ricci e il regista Tim Burton. Burton sta dirigendo quattro episodi.

La direzione peculiare di Burton aiuta a creare un nuovo percorso per il personaggio. Nelle parole del co-protagonista Percy Hynes White “Se ti aspetti un riavvio o un remake, non è quello, penso che sia davvero come uno spettacolo di Tim Burton, che ha La famiglia Addams come una sorta di livello base su cui lavorare fuori e per costruire una storia a partire da.

Ricci elogia il mercoledì di Ortega

Nel frattempo, anche Christina ha elogiato Jenna.

Ha detto: “È un’attrice adulta così competente. Non ha bisogno che le dica come fare qualsiasi cosa.

Ricci ha aggiunto: “È così meravigliosa”.

È chiaro che mentre i fan possono confrontare e contrastare le due interpretazioni, nessuna delle due attrici prova un senso di competizione tra loro.

È sicuro dire che ogni mercoledì ha portato qualcosa di diverso al ruolo. Ricci ha introdotto l’umorismo secco, il cuore freddo e gli oscuri hobby del personaggio.

Considerando che, il mercoledì di Ortega si è leggermente evoluto. I fan ora vedono un lato più morbido, una piccola apertura nella sua psiche e gli spettatori potrebbero sostenere, in alcune scene, una risposta emotiva. È un mercoledì aggiornato e attuale che si adatta al riavvio moderno.

È esattamente ciò che desideravamo, ma non sapevamo di averlo fatto.

