Jenna Ortega, Kit Connor e le 5 migliori star di Netflix del 2022

Ogni anno, ci sono una manciata di star di Netflix che possiedono l’anno. Che si tratti del cast di Banche Esterne e Bridgerton nel 2020 o nel raccolto di stelle emergenti dell’anno scorso su Netflix, semplicemente non possiamo smettere di parlare dei migliori talenti che hanno dominato l’anno.

Quest’anno ci sono state così tante incredibili serie originali Netflix. Sia gli spettacoli nuovi che quelli di ritorno presentavano nuove star di Netflix che prendevano il loro posto nel servizio di streaming. Dopo il 2022, ci occuperemo di questi attori e attrici grazie al loro straordinario impatto.

Stranger Things, Bridgerton, Heartstopper, e Mercoledì sono stati alcuni degli spettacoli Netflix più popolari del 2022 per trasformare talenti emergenti come Jenna Ortega, Kit Connor e Joseph Quinn. Ma chi altri ha rubato lo spettacolo – e i nostri cuori – nel 2022?

Le migliori star di Netflix del 2022

Ecco le cinque migliori star di Netflix del 2022, a partire dall’ultima Cose più strane rubacuori di cui non ne abbiamo mai abbastanza!

Joseph Quinn nel ruolo di Eddie Munson in Stranger Things

quando Cose più strane la stagione 4 è stata rilasciata a maggio e luglio 2022, non avremmo mai potuto immaginare come grande di un momento che avrebbe avuto la stagione tanto attesa. La stagione in due parti ha superato le aspettative di spettatori e narrazione ed è persino riuscita a riportare una canzone del 1985 in cima alle classifiche. Non tutti gli spettacoli hanno quel tipo di potere.

Ma la stagione ha anche trasformato Joseph Quinn, che interpretava l’eroe tragico preferito dai fan Eddie Munson, in una star. Quinn ha fatto innamorare il mondo sia di Eddie che di se stesso, e non c’è da meravigliarsi che tutti non vedano l’ora di vedere cosa farà dopo (o se apparirà in Cose più strane stagione 5). Una cosa è certa, seguiremo questa star emergente di Netflix ben oltre il 2022.

Simone Ashley nel ruolo di Kate Sharma in Bridgerton

Bridgerton ha dato il benvenuto a Simone Ashley nel cast nella seconda stagione come l’interesse amoroso di Anthony, e lei ha brillato fino in fondo. L’attrice, che in precedenza è apparsa in Netflix Educazione sessuale, abbagliato come il personaggio estremamente riconoscibile, e lei e Jonathan Bailey condividevano una chimica ardente da cui non si poteva distogliere lo sguardo. Ecco più Kate nella stagione 3 e più Simone Ashley nei film e negli spettacoli televisivi che guarderemo sicuramente.

Kit Connor nel ruolo di Nick Nelson in Heartstopper

Poche star di Netflix hanno sperimentato la rapida ascesa alla celebrità che il Fermacuori il cast ha fatto. La serie commedia romantica per adolescenti è stata presentata in anteprima su Netflix nell’aprile 2022 e ha immediatamente acquisito un fandom adorante e appassionato. Kit Connor, che interpreta l’adorabile atleta Nick Nelson, ha guadagnato milioni di follower e fan su Instagram in tutto il mondo. Per fortuna, Tappo per il cuore le stagioni 2 e 3 sono in arrivo, ma non vediamo l’ora di vedere cos’altro c’è in serbo per la giovane star.

Joe Locke nel ruolo di Charlie Spring in Heartstopper

Proprio come il suo fidanzato sullo schermo Kit Connor, Fermacuori anche il breakout Joe Locke è diventato una sensazione dall’oggi al domani grazie al successo della serie. Prima di interpretare Charlie Spring nella serie Netflix, l’attore diciannovenne non era apparso in nessun film o programma. Dopo il suo ruolo rivoluzionario, Locke sarà co-protagonista dello spin-off Disney+ WandaVision Agatha: Congrega del Caos. È solo l’inizio per Joe Locke, e ha davanti a sé un futuro brillante.

Jenna Ortega nei panni di Wednesday Addams in Wednesday

Probabilmente ti starai chiedendo cosa ci fa Jenna Ortega in una lista di “stelle emergenti” quando è già una star completa. È stata la protagonista della serie Disney Channel Bloccato nel mezzo per tre stagioni, è apparso nella seconda stagione di Voi, e ha recitato nei film di successo Sì giorno, urlo 5, e X. Ma ha avuto un vero momento da star con l’uscita di Mercoledì.

Ortega ha consolidato il suo potere da star e si è dimostrata una forza Netflix con la sua incredibile interpretazione dell’iconico Wednesday Addams. L’attrice non ha battuto ciglio davanti alla telecamera, ha coreografato lei stessa quella sequenza di danza e ha avuto covid durante le riprese di detta sequenza di danza. C’è una ragione per cui ha guadagnato oltre 10 milioni di follower su Instagram dopo l’uscita da record della nuova serie, ed è perché è una vera leggenda in divenire.

Chi erano le tue star Netflix preferite del 2022? Condividi le tue scelte nei commenti!