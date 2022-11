Jenna Ortega di mercoledì età, altezza, Instagram, ruoli

Jenna Ortega è Wednesday Addams nella serie Netflix di Tim Burton, Mercoledì. Lo spettacolo, che ha fatto il suo debutto sul gigante dello streaming il 23 novembre, è stato un successo tra gli spettatori e molti sono ancora affamati di più contenuti.

Se vuoi saperne di più sulla stella del mercoledì, sei nel posto giusto! Ecco tutto ciò che devi sapere sull’attrice di seguito.

Jenna Ortega età

Il Mercoledì la superstar ha 20 anni a settembre 2022. Jenna, nata nel 2002, ha festeggiato di lasciare la sua adolescenza il 27 settembre. Il suo segno zodiacale è la Bilancia.

Altezza di Jenna Ortega

Se hai guardato Tim Burton Mercoledì su Netflix (e siamo onesti, non saresti qui se non l’avessi fatto) avresti notato che Jenna Ortega è minuscolo rispetto alla maggior parte del cast che la circonda. Spesso, come mercoledì, viene vista sfoggiare scarpe grosse e con plateau nello show per dare una spinta alla sua piccola altezza.

Quindi quanto è alta Jenna Ortega nella vita reale? Bene, secondo Celebrity Heights, l’attrice ventenne è alta 4 piedi e 11 pollici e mezzo.

Jenna Ortega Instagram

Come la maggior parte della Gen Z, l’attrice ventenne è su Instagram. Se stai cercando di darle un seguito, la trovi sotto il manico @jennaortega. Attualmente, la giovane attrice emergente vanta oltre 10 milioni di follower su Instagram e intrattiene regolarmente i suoi fan con numerosi aggiornamenti sul suo feed principale e su Instagram Story.

Ruoli di Jenna Ortega

Senza dubbio, Jenna Ortega è attualmente un nome familiare grazie alla sua fenomenale interpretazione di Mercoledì Addams super sarcastico e ossessionato dalla morte su Netflix, ma la giovane attrice ha recitato in molti altri film e spettacoli che probabilmente avresti visto anche tu.

Secondo IMDb, l’attrice ha già 41 crediti di recitazione a suo nome e ha altri tre progetti di recitazione in arrivo nel 2023. Alcuni dei suoi ruoli più importanti includono:

Giovanna la Vergine (2014)

Carneficina americana (2022)

Grido (2022)

Sì Giorno (2021)

La babysitter: la regina assassina (2020)

Voi (2019)

Elena di Avalor (2016)

Per vedere la sua filmografia completa, clicca qui.