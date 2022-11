Jen e Ben finiscono insieme nella terza stagione di Dead to Me? (spoiler)

Morto per me la stagione 3 è stata presentata in anteprima su Netflix il 17 novembre e ha portato con sé le risposte a tante delle nostre domande scottanti. La terza e ultima stagione pone fine al tortuoso viaggio di Jen e Judy, e questo include intrecci romantici.

In Morto per me stagione 3, Jen (Christina Applegate) e Judy (Linda Cardellini) si riprendono dall’incidente d’auto mordi e fuggi in ospedale, che in seguito rilascia notizie inaspettate per la coppia inseparabile. Ma devono ancora preoccuparsi che l’FBI stia indagando sulla morte di Steve. Accidenti!

Anche se sappiamo che Ben (James Marsden) è stato responsabile del mordi e fuggi, Jen e Judy non sono a conoscenza di tali informazioni, il che mette a dura prova la loro relazione con il fratello gemello di Steve. Ben si sente in colpa per averli picchiati e ancora più colpevole per avere sentimenti reciproci per Jen.

La coppia sfortunata è in grado di appianare le loro enormi differenze Morto per me stagione 3, o le scariche sono troppo insormontabili? Ecco cosa succede a Jen e Ben nella terza e ultima stagione della serie di successo.

Avvertenza: spoiler in arrivo Morto per me stagione 3!

Jen finisce con Ben nella stagione 3 di Dead to Me?

Alla fine (e inevitabilmente), Ben confessa la verità sul mordi e fuggi a Jen e Judy, ma a causa del peso del segreto che stanno nascondendo loro, lo nascondono praticamente sotto il tappeto. I sentimenti tra Jen e Ben persistono e il senso di colpa rimane.

Sebbene Jen provi forti sentimenti per Ben e dormano insieme nella terza stagione, decide di non perseguire qualcosa con lui perché ha ucciso suo fratello. Inoltre, è concentrata sulla cura del cancro di Judy e, sai, sulle indagini in corso dell’FBI.

Alla fine, Jen si apre a una relazione con Ben dopo la morte di Judy. Potrebbe aver ucciso Steve, ma ama Ben e stanno mettendo su famiglia insieme. La gravidanza di Jen con la loro figlia, Joey, è stata una grande sorpresa e uno stimolo per la coppia a stare insieme.

Tuttavia, nella scena finale della serie, Jen si crogiola nella sua ritrovata pace. Ben gioca in piscina con Charlie ed Henry mentre lei si siede a bordo piscina con Joey. La fitta di colpa ritorna e in seguito dice a Ben che ha bisogno di dirgli qualcosa. Mentre sfuma nel nero, possiamo solo immaginare cosa succede dopo, non solo nella conversazione ma anche nella loro relazione.

Cosa ne pensi della relazione tra Jen e Ben Morto per me stagione 3? Condividi i tuoi pensieri nei commenti e guarda tutte e tre le stagioni solo su Netflix.