Jeffrey Dahmer ha ucciso sua nonna? La loro relazione ha spiegato

I crimini di Jeffrey Dahmer hanno affascinato e disgustato gli appassionati di crimini veri per decenni. Ora le sue gesta vengono raccontate nel dramma Netflix, Monster: The Jeffrey Dahmer Story.

ATTENZIONE: Ci aspettano eventi di natura inquietante e spoiler per Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Come illustrato nella serie, prima di trovare residenza negli Oxford Apartments dove alla fine è stato catturato, Dahmer ha vissuto con sua nonna per un certo numero di anni. Ha anche compiuto diversi omicidi mentre viveva sotto il suo tetto.

Il fatto che Jeffrey Dahmer abbia commesso queste atrocità nella casa di sua nonna ha lasciato molti interrogativi sulla relazione con sua nonna e se avrebbe continuato ad uccidere anche lei.

Dahmer- Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer | Trailer ufficiale 1 | Netflix BridTV 11321 Dahmer- Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer | Trailer ufficiale 1 | Netflix https://i.ytimg.com/vi/NVHHs-xllqo/hqdefault.jpg 1102340 1102340 centro 13872

Jeffrey Dahmer viveva con sua nonna

Dopo che Jeffrey Dahmer fu espulso dall’esercito nel 1981, tornò a vivere con il padre e la matrigna in Ohio. Tuttavia, dopo essere stato arrestato per comportamento ubriaco e disordinato, Dahmer è stato mandato a vivere con sua nonna, Catherine Dahmer, a Milwaukee. Questo era nel tentativo di impedirgli di bere.

Dahmer si trasferì a casa di sua nonna in South 57th Street a Milwaukee nel dicembre 1981. Il trasferimento fu inizialmente armonioso, poiché l’avrebbe accompagnata in chiesa e avrebbe svolto le faccende domestiche.

Tuttavia, nel 1987, la follia omicida di Dahmer iniziò di nuovo quando riportò il corpo di Steven Tuomi a casa di sua nonna. Avrebbe poi continuato a compiere altri tre omicidi mentre viveva sotto il suo tetto.

Nel 1988, Catherine chiese a Dahmer di andarsene a causa del suo continuo abuso di alcol, riportando i giovani a casa a tarda notte e per i cattivi odori che emanavano occasionalmente dal seminterrato e dal garage. È qui che Dahmer smembra e si sbarazza dei corpi della sua vittima.

Due giorni dopo essersi trasferito, tuttavia, Dahmer è stato arrestato per aver aggredito sessualmente un minore. È stato condannato a un anno nella casa di correzione della contea di Milwaukee e successivamente a cinque anni di libertà vigilata.

Dopo essere stato rilasciato dalla House of the Correction, Dahmer ha vissuto ancora una volta con sua nonna fino al maggio 1990. Si è poi trasferito negli Oxford Apartments dove sarebbe stato catturato nel luglio 1991.

Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer © Netflix | Ser Baffo

Jeffrey Dahmer ha ucciso sua nonna?

No, Jeffrey Dahmer non ha ucciso sua nonna.

Secondo la biografia di Dahmer di Brian Masters, sua nonna era in realtà l’unico membro della sua famiglia a cui mostrava affetto.

Catherine sarebbe invece morta all’età di 88 anni il 25 dicembre 1992. La sua morte è avvenuta diversi mesi dopo che Dahmer era stato condannato per 16 omicidi e mandato in prigione.

Nonostante abbia vissuto nella stessa casa di Dahmer per la maggior parte di un decennio, secondo quanto riferito, Catherine non era a conoscenza dei suoi crimini fino al suo processo.

Chi interpreta Catherine Dahmer nella serie?

Dahmer – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer © Netflix

Michael Learned interpreta Catherine Dahmer in Monster: The Jeffrey Dahmer Story.

L’attrice 83enne è meglio conosciuta per il ruolo di Olivia nel film drammatico della CBS The Waltons. Ha vinto un record di quattro Emmy Awards come miglior attrice protagonista in una serie drammatica.

Michael è apparso in oltre 70 ruoli durante la sua illustre carriera con apparizioni degne di nota in Nurse, Dragon: The Bruce Lee Story, Scrubs, The Young and the Restless e General Hospital.

Discutendo del suo lavoro in Monster con Fox News, Michael ha detto: “Ho ammirato tutto Paul Fogarty Ryan Murphy ha prodotto finora.

“Mi sento molto privilegiata ad aver lavorato con lui… In effetti, mi sento privilegiata a lavorare, alla mia età”, ha aggiunto.

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio mercoledì 21 settembre 2022.

Se sei stato colpito da questa storia, puoi contattare gli American Addiction Center al numero (877) 686-7688. or Parla con Frank allo 0300 123 6600 nel Regno Unito.

Mostra tutto

In altre notizie, Dov’è adesso Christopher Scarver: è ancora vivo?