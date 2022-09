Jeffrey Dahmer è stato ispirato dai crimini del Macellaio di Plainfield (Ed Gein)?

Evan Peters interpreta il famigerato serial killer Jeffrey Dahmer in Netflix Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer. Se sei come noi, probabilmente ti stai facendo rapidamente strada attraverso la stagione di 10 episodi. Tuttavia, un altro famigerato serial killer viene menzionato una volta che arrivi all’episodio 8. Stiamo parlando di Ed Gein, noto anche come il macellaio di Plainfield.

Spoiler da Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer avanti!

Lionel Dahmer fa visita a Jeffrey Dahmer in prigione con un avvocato per discutere i prossimi passi per il suo processo, e solleva l’idea che Jeffrey si dichiari non colpevole per follia. Lionel spiega a Jeffrey che se si dichiara pazzo, non dovrebbe passare il resto della sua vita in prigione. Invece, sarebbe stato mandato in un ospedale psichiatrico. Lionel continua a discutere di un caso simile a quello di Jeffrey accaduto nel 1957. Questo è il momento in cui viene menzionato Ed Gein.

Lionel racconta la storia di Ed Gein e degli omicidi che ha commesso. Spiega come Ed teneva i resti umani delle sue vittime come ricordi e visitava spesso le tombe per riesumare i cadaveri. Dopo che Ed è stato arrestato, è stato ritenuto legalmente pazzo, il che lo ha mandato direttamente in un istituto psichiatrico. Poiché i casi di Jeffrey ed Ed erano simili, Lionel credeva che Jeffrey sarebbe stato considerato inadatto a essere in prigione e mandato in un ospedale psichiatrico. Ma Jeffrey non si considerava pazzo. Invece, ha considerato quello che ha fatto una compulsione.

Ma Jeffrey è stato ispirato dai crimini di Ed? Ecco cosa sappiamo.

I crimini di Ed Gein hanno ispirato Jeffrey Dahmer?

Sembra che Ed non abbia ispirato Jeffrey. Sebbene entrambi abbiano ucciso molte persone, mutilato i loro corpi e conservato resti umani, non ci sono informazioni note sul fatto che Jeffrey sia stato ispirato da Ed. Al contrario, tutto ciò che Jeffrey ha fatto alle sue vittime è stata una sua idea. Anche l’unica volta in cui Jeffrey ha visitato una tomba per tentare di dissotterrare un cadavere è stata una sua idea.

Tuttavia, secondo lo spettacolo, Jeffrey sapeva chi fosse Ed. Dice a Lionel e al suo avvocato di aver letto di lui in un fumetto. Quindi, forse Jeffrey è stato in qualche modo ispirato dai crimini di Ed. Ma non lo sapremo mai veramente da quando Jeffrey non è più vivo.

Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer è ora in streaming solo su Netflix.