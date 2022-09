Jeffrey Dahmer è mai stato catturato? Cosa è successo al famigerato serial killer?

Jeffrey Dahmer diventerà uno dei serial killer più famigerati e spietati che abbiano mai camminato sulla Terra. In un arco di 13 anni, è stato responsabile dell’omicidio brutale di oltre 17 uomini e ragazzi gay, per lo più di colore. Inoltre, Dahmer ha consumato la carne di alcune delle sue vittime, che gli è valsa il soprannome, Cannibale. Ha conservato i resti nel suo frigorifero, in genere tutte le parti del corpo o la maggior parte dello scheletro. La gente certamente conosce Dahmer e i suoi omicidi spietati. Lo temevano e lo soprannominarono il mostro di Milwaukee. Ma Dahmer è mai stato catturato e punito per i crimini che ha commesso?

Jeffrey Dahmer: Come hanno catturato il famigerato serial killer?

Dahmer ha vagato libero per Milwaukee per quasi 13 anni nonostante fosse un raccapricciante assassino. Alla fine fu arrestato il 22 luglio 1991. Per quanto strano possa sembrare, l’arresto di Dahmer è stato in gran parte un incidente. Una delle sue vittime, 32 anni Tracy Edwards, era responsabile del suo arresto. Come la maggior parte delle sue vittime, ha incontrato Tracy in un Milwaukee Bar. Con la sua natura amichevole, Dahmer l’ha attirata a unirsi a lui a casa sua per un drink e un film e le ha offerto dei soldi.

Tuttavia, dopo aver raggiunto il suo appartamento, Tracy si rese conto che Dahmer non era amichevole. È scappata per un soffio dal suo appartamento ed è corsa con le manette in mano finché non ha trovato le autorità. Quello che è successo dopo ha portato alla luce uno dei crimini più orribili mai commessi.

Dopo le indagini sulle affermazioni di Tracy, la polizia ha trovato le cose più bizzarre nell’appartamento di Dahmer. Inizialmente, la polizia ha scoperto un coltello. In seguito, hanno trovato le foto del defunto in uno dei cassetti. Poco dopo, i poliziotti hanno afferrato Dahmer per terra. Lottò e disse: “Per quello che ho fatto, dovrei essere morto”. La polizia ha arrestato Dahmer sul posto e subito dopo l’arresto ha confessato tutti i suoi crimini. Successivamente è stato condannato a 15 ergastoli continui.

I prossimi docuserie di Netflix sulla vita di Jeffrey

Alcune domande intrigano ancora le persone fino ad oggi. Perché Jeffrey ha commesso crimini così atroci? È sempre stato così violento da bambino? Bene, per rispondere alle tue domande, Netflix è pronta a pubblicare una serie basata sulla vita di Jeffrey Dahmer. La serie mostrerà le cose dal punto di vista di Jeffrey e ciò che ha trasformato un ragazzo normale in un raccapricciante assassino.

Assicurati di controllare DAHMER — Mostro: La storia di Jeffrey Dahmerin uscita a breve su Netflix.

