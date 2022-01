Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy – 20 anni di viaggio musicale in arrivo a febbraio 2022 su Netflix

Kanye West, vincitore di un Grammy Award, è pronto a condividere il suo documentario dagli occhi di A Kanye Trilogy di Jeen-Yuhs. Netflix ha recentemente caricato un video teaser su Twitter, in cui un giovane e pre-famo Kanye West è stato interrogato dal suo collaboratore, “Chi sei tu per definirti un genio?Invece di rispondergli, Kanye gli fece semplicemente un sorriso malizioso.

Il tweet intitolato come, “Entra nel viaggio di Kanye West, nel corso di oltre vent’anni. Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy, un evento globale di tre settimane unico nella vita, inizia il 16 febbraio.

Entra nel viaggio di Kanye West, nel corso di oltre vent’anni. jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy — un evento globale di tre settimane irripetibile — inizia il 16 febbraio pic.twitter.com/3Ihp6mr7bs — Netflix (@netflix) 10 gennaio 2022

In una conversazione con Collider, Steve Bunnell, CEO di Iconic Events Releasing, spiega la sua decisione di dare al documentario Kanye un evento e un’uscita nelle sale. Lui dice, “Per ogni fan o studente di musica di oggi, questo documentario è un evento da non perdere e dovrebbe essere vissuto in un cinema con sistemi audio all’avanguardia. Attraverso il suo lavoro di artista, produttore e imprenditore, pochi artisti o uomini d’affari hanno avuto un impatto maggiore sulla cultura popolare mondiale di Kanye West negli ultimi vent’anni. La sua brillantezza musicale è inconfondibile e innegabile: è diventato una calamita per così tanto che sopporta la sua influenza. “Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy” è un film che offre una visione rara e avvincente del suo mondo e siamo estremamente entusiasti di collaborare con TIME Studios per offrire questa speciale opportunità al pubblico di tutto il paese di vedere questo evento. “

Tutto quello che devi sapere sul film Netflix di Kanye West

Come afferma il nome del documentario, ci saranno tre film separati su Kanye West. Nel corso dei due decenni, il contributo musicale di Kanye West all’industria e il suo personaggio controverso sono un po’ troppo complessi per una serie di documentari a tempo limitato. Pertanto, riassumere tutta la sua vita fino ad ora avrebbe bisogno di tre film.

Puoi guardare la serie di film documentari Netflix di Kanye West in puntate settimanali a partire da 16 febbraio 2022. Il film afferma che gli spettatori sperimenteranno ore di filmati inediti di Ye nel corso della sua carriera. I registi Coodie Simmons e Chike Ozah hanno girato i film in un arco di 20 anni.

Una trilogia di Kanye comprende tre film, che sono: Visione, scopo e risveglio. La trama dei tre film si sviluppa intorno a West, da un giovane rapper di Chicago a una superstar del rapper globale.

La prima parte del documentario uscirà al Sundance Film Festival virtuale a fine gennaio. Anche la prima puntata del documentario è stata presentata in anteprima nei cinema a livello nazionale 10 febbraio 2022.

La sinossi ufficiale di Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy, letta come, “Un evento documentario storico presentato in tre atti di Clarence “Coodie” Simmons e Chike Ozah, jeen-yuhs: A Kanye Trilogy è un ritratto intimo e rivelatore dell’esperienza di Kanye West, che mostra sia i suoi giorni formativi che cercano di sfondare sia la sua vita odierna come marchio e artista globale.“

A nostro avviso, la trilogia ci farà ridere e piangere. Sarà un onore per noi assistere al viaggio del genio musicale Kanye West. Cosa ne pensi? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

