‘Jeanne du Barry’ Film di Johnny Depp Netflix: quello che sappiamo finora

Espandendo la sua lista di drammi in costume, Netflix distribuirà il prossimo film francese Giovanna di Barry sulla donna titolare e il suo re e amante, Luigi XV, diretto da Maiwenn e interpretato da Johnny Depp.

Il film, annunciato per la prima volta nel gennaio 2022, è diretto dalla stessa Maiwenn. Maiwenn ha co-scritto la sceneggiatura con Teddy Lussi-Modeste. Giovanna di Barry è il sesto lungometraggio di Maïwenn e la produzione più ambiziosa fino ad oggi dopo Polisse, vincitore del Premio della Giuria a Cannes 2011. Il film è noto anche come “La Favorite”.

Bloomberg ha annunciato per la prima volta che Netflix avrebbe trasmesso il film nel luglio 2022. Secondo l’outlet, i produttori utilizzeranno l’acquisizione da parte del produttore dei diritti del film per finanziare la produzione. Netflix non sarà altrimenti coinvolto nella realizzazione del film.

Why Not di Pascal Caucheteux e Grégoire Sorlat è il produttore principale con IN.2 (la nuova società fondata da Depp nel 2021) e France Télévisions anche a bordo come produttori. Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Giovanna di Barry.

Qual è la trama di Giovanna di Barry?

Ecco la sinossi del film:

Jeanne, una giovane donna della classe operaia affamata di cultura e piacere, usa la sua intelligenza e il suo fascino per salire uno a uno i gradini della scala sociale. Diventa la favorita del re Luigi XV che, ignaro del suo status di cortigiana, riacquista attraverso di lei il suo appetito per la vita. Si innamorano perdutamente. Contro ogni decoro ed etichetta, Jeanne si trasferisce a Versailles, dove il suo arrivo scandalizza la corte…

Chi è inserito Giovanna di Barry?

Il cast principale di Netflix Giovanna di Barry è composto dalla famosa attrice francese e regista del film Maiwennche interpreta il personaggio titolare e acclamato caratterista di Hollywood Johnny Deppche interpreterà il re Luigi XV.

Rivolgiamoci rapidamente all’elefante nella stanza. Questo sarà il suo primo ruolo importante dopo alcuni dei suoi recenti ostacoli, che ha superato all’inizio di quest’anno. Ci riferiamo al caso Amber Heard che ha visto Depp vincere all’inizio di quest’anno.

On the Wild ha anche condiviso il primo sguardo a Depp come il re, come mostrato di seguito:

Maiwenn e Depp saranno affiancati dalla leggenda del cinema francese Pietro Riccardo, che ha lavorato a innumerevoli film francesi iconici nella sua lunga carriera, così come Louis Garrel, Melvil Poupaud, Benjamin Lavernhe, Pascal Greggory, e Noemie Lvovsky in ruoli nascosti.

Qual è lo stato di produzione di Giovanna di Barry?

Produzione per Netflix Giovanna di Barry si sta attualmente svolgendo in Francia.

Una delle location delle riprese non è altro che l’iconica Versailles a Parigi, in Francia, il che dimostra che la produzione non bada a spese per ottenere location autentiche e di bell’aspetto.

Le riprese sono iniziate il 26 luglio 2022 e si sono concluse nell’ottobre 2022.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Giovanna di Barry?

Netflix non ha rivelato la data di uscita di Giovanna di Barryma dato l’inizio della produzione nel luglio 2022, probabilmente dovremmo aspettarci che il film venga rilasciato sullo streamer nella seconda metà del 2023.

Il rapporto di Bloomberg sopra riportato conferma una data di uscita del 2023 in Francia.