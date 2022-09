*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per Lou*

Tutti amiamo un thriller avvincente e ricco di azione e Lou di Netflix offre molto per portare gli spettatori sul bordo dei loro posti.

Il film segue la misteriosa Lou, una donna con un oscuro passato che vive con il suo compagno canino Jax, costretto all’azione quando la figlia del suo vicino, Vee, viene rapita.

Sebbene il destino di Vee sia la priorità assoluta del film, un certo numero di spettatori si è chiesto cosa succede a Jax e se il cane di Lou muore o viene ferito nel corso del film.

Lou si è fatto strada su Netflix venerdì 23 settembre 2022.

Con la vincitrice dell’Oscar Allison Janney e Jurnee Smollett, il film racconta la storia di Lou Adell, la cui vita tranquilla viene interrotta quando la sua vicina, Hannah, implora Lou di aiutarla a salvare la figlia rapita.

Le due donne intraprendono un pericoloso viaggio nelle terre selvagge mentre un’enorme tempesta infuria intorno a loro. È una missione che metterà alla prova entrambi i propri limiti e svelerà alcuni segreti scioccanti del loro passato lungo la strada.

Lou © Netflix | Liane Hentscher

Jax il cane muore a Lou?

No, Jax non muore e rimane illeso entro la fine di Lou.

Quando Lou e Hannah si avventurano nel bosco all’inseguimento del rapitore di Vee, Jax li accompagna e fornisce una gradita compagnia canina per tutto il film.

Jax si rivela fondamentale anche per salvare Vee poiché il suo senso dell’olfatto aiuta a rintracciarla.

Per fortuna, Jax rimane fuori pericolo per tutta Lou ed è ancora vivo entro la fine del film.

Tuttavia, prima dello scontro finale con il rapitore di Vee, Philip, Lou dice ad Hannah di prendersi cura di Jax, se non ce la fa e sembra essere una buona scelta dato che lei e Philip vengono apparentemente colpiti da un elicottero della CIA in avvicinamento.

Nella scena finale del film, vediamo Hannah, Vee e Jax a bordo di un traghetto in viaggio per iniziare una nuova vita. Ma l’attenzione di Jax viene catturata quando vede una donna dall’aspetto familiare – quasi certamente Lou – che li sta osservando attraverso un binocolo.

Lou © Netflix

Jax è in realtà interpretato da due cani

Mentre Lou potrebbe avere un solo cane per tutto il film, Jax è in realtà interpretato da due adorabili cagnolini.

I cani in questione si chiamano Ozzie e Jersey e secondo IMDb, Lou è la loro prima apparizione in assoluto sullo schermo.

I crediti di Lou elencano anche Dar Therrien come l’addestratore di animali del film, un ruolo che ha ricoperto in numerosi film e programmi TV nel corso degli anni, tra cui Twilight: Breaking Dawn, Sonic the Hedgehog, See e Yellowjackets.

Lou © Netflix | Liane Hentscher

Lou è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio venerdì 23 settembre 2022.

