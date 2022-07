Jason muore in Stranger Things e cosa gli succede?

All’inizio del viaggio che è la stagione 4 di Stranger Things, molti hanno predetto che avrebbero odiato Vecna ​​più di qualsiasi altro personaggio.

Dopo il finale di stagione? Beh, diciamo solo che Jason Carver non è uscito esattamente odorando di rose.

Interpretato da Mason Dye, l’aggiunta della stagione 4 viene presentata come il fidanzato di Chrissy. Fianco a fianco abbiamo il miglior atleta della scuola e la ragazza più popolare. Tuttavia, il pubblico è presto comprensivo nei confronti di Chrissy e ostile nei confronti del suo partner.

Crea problemi ad Hawkins, cercando di convincere la città che il D&D Hellfire Club è in realtà un culto satanico, trascorrendo gran parte della stagione a dare la caccia all’adorabile nuovo arrivato Eddie Munson.

Ora che la parte 2 è stata presentata in anteprima, vale la pena concludere. Jason muore in Stranger Things?

ATTENZIONE: PRINCIPALI SPOILER E MORTI AVANTI

Ancora da Stranger Things Stagione 4 da Netflix

Jason muore in Stranger Things?

Sì, Jason Carver incontra la sua macabra fine nel finale della stagione 4, intitolato The Piggyback.

Immergendosi in ciò che accade, Jason sta essenzialmente cercando qualcuno che possa ritenere responsabile delle tragedie di Hawkins che lui stesso non può spiegare.

Convinto che il suo ex amico Lucas faccia parte di un culto satanico, lo trova a Creel House e si imbatte in lui e Max che tentano di uccidere Vecna. Tuttavia, Jason crede che Lucas abbia Max sotto l’influenza come parte di un rituale.

Non permettendo a Lucas di spiegare, punta una pistola contro l’adolescente innocente chiedendo di far uscire Max da esso.

Segue una rissa tra i due e Jason le schiaccia le cuffie, assicurandosi alla fine che Running Up That Hill di Kate Bush non sarà in grado di salvarla questa volta. Purtroppo, Vecna ​​è in grado di orchestrare il suo piano senza intoppi.

Lucas sopravvive all’incontro, ma la morte di Max viene utilizzata per aprire un portale tra Upside Down e Hawkins. Jason è trattenuto da rampicanti e l’apertura del portale lo ha diviso completamente a metà, uccidendolo in un impeto di chiara agonia.

Stranger Things 4 | Volume 2 Rimorchio | Netflix

I fan di Stranger Things non hanno pianto Jason

Essendo uno dei grandi cattivi antagonisti della stagione, i fan non hanno versato esattamente una lacrima durante la scena della morte violenta.

Alcuni sono saltati su Twitter per offrire alcune reazioni piuttosto… compiaciute. Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Jason era il vero cattivo. Se non fosse stato per lui, la città non avrebbe pensato che Eddie fosse un assassino satanico, se non fosse stato a caccia di psicopatici Lucas sarebbe stato in grado di suonare la musica per Max e salvarla , e se l’avesse salvata Vecna ​​non avrebbe avuto il suo quarto #StrangerThings — Emma 🍂💫 (eddie/chrissy era) (@emrobros) 2 luglio 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Sono solo io o #StrangerThings ha trasformato Jason in un cattivo più sinistro? E no, non sto dicendo che Vecna ​​non sia terrificante. Sto solo dicendo che questo è WILD. — amber renee 🖤 (@takarakanashi) 3 luglio 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Diciamo la verità. Jason fa sembrare Vecna ​​accattivante. È il cattivo principale di #StrangerThings vero? — Ria 🏳️‍🌈 (@RiaRaichaudhuri) 2 luglio 2022