Jason Bateman Starrer “Dodgeball” è in streaming su Netflix? Dove puoi trasmetterlo in streaming?

Quando mancano i film comici cosa facciamo? Torniamo alle nostre commedie classiche preferite. Il film Dodgeball: A True Underdog Story del 2004 diretto da Rawson Marshall Thurber con Ben Stiller e Vince Vaughn è ancora considerato una delle migliori commedie sportive mai realizzate. Anche Dodgeball è protagonista quello di Ozark protagonista, Jason Bateman. Il suo personaggio, Pepper Brooks, è una metà della squadra di telecronaca, The Ocho, che ha avuto le battute migliori dell’intero film.

Qual è la trama di Dodgeball, protagonista di Jason Bateman?

Ben Stiller interpreta White Goodman, una grande catena di conglomerati proprietaria di Globo Gyms. Successivamente, desidera acquistare la palestra di Peter LaFleur (Vince Vaughn). Ma Peter non vuole rinunciare. Deve pagare $ 500.000 nel tempo stabilito per salvare la sua palestra. In nessun modo, Peter e i suoi amici di palestra si alleano per vincere un torneo di dodgeball. Nel frattempo, White crea una squadra tutta sua per competere con quella di Peter. E al torneo di dodgeball, Peter Brooks (Jason Bateman) e Coton McKnight (Gary Cole) sono i commentatori.

In un film pieno zeppo di elementi comici, i due portano in tavola le loro battute migliori. I fan non hanno ancora dimenticato: “Se riesci a schivare una chiave inglese, puoi schivare una palla”.

Incontra i membri del cast

Secondo IMDb, l’elenco del cast include:

Ben Stiller

Cristina Taylor

Vince Vaughn

Strappato strappato

Giustino Lungo

Stefano Radice

Joel David Moore

Chris Williams

Alan Tudyk

Miss Pyke

La commedia è disponibile su Netflix?

Sfortunatamente, il film di Ben Stiller non è disponibile per lo streaming su Netflix. Se hai Hulu e Prime Video, sei fortunato. Il film è in streaming lì. Se non hai abbonamenti, puoi iscriverti alle prove gratuite e guardare il film gratuitamente. Altrimenti, puoi anche noleggiare il film su Apple TV, Amazon, Google Play, YouTube, Vudu, Microsoft Store, Redbox, Direct TV, AMC On Demand e Spectrum On Demand. Puoi anche acquistare il film sulle piattaforme sopra menzionate tranne che da Microsoft Store.

Guarderai questo film tratto dalla filmografia del Marty di Ozark?

