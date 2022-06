Jason Bateman rivela il suo “bagaglio comico”, come il motivo per cui Marty Byrde non è divertente

Come tutti sappiamo, quando un attore incarna un personaggio, fa del suo meglio per giustificare il ruolo. Qualunque cosa debbano fare per questo, lo fanno. Usano metodi diversi per capire il personaggio e anche confrontarlo con la propria personalità. Immagina, il personaggio è di fronte alla loro personalità o devono costruire a carattere in modo che la loro personalità non appaia sulla superficie del personaggio. Diventa un po’ difficile per loro sopprimere il loro vero. Jason Bateman condivide una situazione simile con la sua Ozark carattere.

Jason Bateman è esilarante ma…

Le nature contraddittorie di un personaggio e di un attore rendono difficile per un attore interpretare la parte. A questo proposito, Jason Bateman condivide la sua esperienza di gioco Marty Byrde nel Dramma poliziesco vincitore di un Emmy, Ozark. Di recente, in una tavola rotonda degli attori e del team creativo, Jimmy Kimmel parla con Julia di alcuni dialoghi. Jason, essendo Jason, aggiunge un commento innocuo e divertente. Jimmy gli chiede se questo è il segreto del podcast Mindless e si fanno una bella risata.

“Jason, vuoi dire che non eri affatto divertente, nemmeno una volta durante l’intera durata dello spettacolo, il che è strano?” chiede Jimmy. Aggiunge anche alla domanda che Jason è l’uomo più divertente Jimmy lo sa e ha deciso di non rendere divertente Marty? “… che Marty sarà davvero etero?” Jason ammette Chris aveva alcune cose divertenti nella prima e nella seconda stagione per il personaggio, ma lui “Era così imbarazzato riguardo al mio [his] bagaglio comico”.

Jason ha spiegato come voleva fare qualcosa di diverso con questo personaggio. Quindi, naturalmente, qualsiasi cosa possa sembrare divertente o fuori dalla sua linea di pensiero per il personaggio, lo farebbe rimuovere per mantenere il personaggio serio.

Ha anche aggiunto che Chris è stato freddo e ha sostenuto i cambiamenti suggeriti da Jason. Jason dice che più è diventato sicuro di sé nel realizzare il personaggio seriopiù tutti capirebbero che “le persone stanno morendo. Questo è il dramma. Non è una commedia”.

Verso la terza stagione, il dramma è arrivato più scuro, ed è comprensibile non fare di Marty un personaggio divertente. Quindi, è abbastanza facile capire perché Jason non è visibile sulla superficie del personaggio di Marty. E perché Marty è così meravigliosamente efficace mentre guardiamo lo spettacolo.

Cosa ne pensate di questa rivelazione? Scopri di più su Marty in streaming Ozark su Netflix.

