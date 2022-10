Jason Bateman può eguagliare l’eredità del grande James Gandolfini mentre gareggia per il suo terzo premio SAG

Jason Bateman è uno degli attori più talentuosi del settore oggi. Il ruolo di Bateman come Marty Byrde nel dramma originale di Netflix era un ruolo interpretato alla perfezione. L’attore ha completamente inchiodato la sua parte nella serie drammatica. E indubbiamente, la sua performance non è rimasta senza ricompensa poiché l’attore ha vinto finora due premi della Screen Actors Guild e ora è in competizione per il suo terzo titolo. Ma sarà in grado di eguagliare l’eredità del leggendario attore James Gandolfini che ne ha vinti tre Premi SAG per Miglior attore drammatico?

James Gandolfini, il nome non è sconosciuto a meno che non si viva sotto una roccia. Il suo ruolo di Tony Soprano nella serie poliziesca di grande successo, I Soprano è uno dei ruoli più iconici nella storia della televisione. Gandolfini ha vinto tonnellate di riconoscimenti per il suo ruolo, tra cui il maggior numero di premi SAG per il miglior attore drammatico. Così sarà Jason Bateman vince il suo 3° SAG Award e pareggiare il record di miglior attore drammatico detenuto da James Gandolfini?

Jason Bateman in competizione per il suo terzo premio Screen Actors Guild

La performance di Jason Bateman nella serie drammatica Netflix Ozark è tra i ruoli più iconici che ci siano. Il Questo è dove ti lascio protagonista ha vinto molti riconoscimenti e fama per il suo ruolo di Marty Byrde. In precedenza, Bateman ne ha vinti due Premi della Screen Actors Guild, primo nel 2018 e secondo nel 2020 per la sua lodevole performance in Ozark.

E ora, Bateman è in competizione per il terzo titolo per la sua performance nell’ultima stagione di Ozark insieme a nomi popolari tra cui Adam Scott per Separazione e Bob Odenkirk per il suo ruolo in Meglio chiamare Saulo è il principale contendente al premio. Allo stesso modo, James Gandolfini ha vinto cinque premi SAG, tre dei quali nella categoria Miglior attore drammatico.

LEGGI ANCHE: Perché recitare in “Zootopia” era molto personale per Jason Bateman

James ha vinto tutti questi premi per la sua impareggiabile performance in I Soprano. Simile a I Sopranoanche quello di Ozark il finale ha lasciato i fan scioccati. Mentre Bateman ha vinto molti riconoscimenti per il suo lavoro, purtroppo il Ozark stella non ha mai vinto un Emmy.

Di recente, il Capi terribili l’attore si sta preparando per un film drammatico per famiglie Netflix in uscita. Il progetto vedrà anche la partecipazione dell’atleta immensamente popolare, John Cena.

Hai guardato Ozark su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Il post Può Jason Bateman eguagliare l’eredità del grande James Gandolfini mentre gareggia per il suo terzo premio SAG è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.