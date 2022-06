Jason Bateman elogia Laura Linney, definendo il suo debutto alla regia “Incredibile”

Netflix ci ha tenuti impegnati con uno degli spettacoli più eccitanti, oscuri ed elettrizzanti, Ozark. Lo spettacolo è uno dei preferiti di numerosi fan provenienti da tutto il mondo. I fan adorano lo spettacolo per i dettagli del personaggio, la recitazione del cast e l’ambientazione. La storia dello spettacolo ruota attorno a una coppia che si trasferisce da Chicago al Lago degli Ozarks. Lo spettacolo ha ricevuto ampi riconoscimenti e premi. Insieme a Jason Bateman e altri, Laura Linney è anche una grande parte del successo dello spettacolo.

Jason Bateman parla delle abilità di Laura Linney

Jimmy Kimmel ha recentemente moderato una vivace conversazione con le forze creative dietro Netflix Dramma vincitore di un Emmy serie Ozark. Lo showrunner, EP e scrittore Chris MundyEP, regista e attore Jason Bateman, Giulia Garnerinsieme al montatore, allo scenografo, al supervisore musicale e al direttore della fotografia, si sono uniti al pannello.

Hanno parlato della musica e di una delle parti più iconiche dello spettacolo, delle ambientazioni e dell’intero processo di scrittura. Mentre si parla della musica nel 11a puntata di Ozark stagione 4il Canzone di Todd RundgrenJimmy chiede a Jason se avesse diretto quella scena. Bateman ha risposto, “No, no, Laura ha diretto quell’episodio. La prima cosa che ha diretto in quell’undicesimo episodio, come quanto sia stato incredibile!”

Laura Linney non voleva dirigere quell’episodio!

È vero che Laura Linney è una attore straordinario che ha vinto diversi premi per le sue capacità di recitazione. Questo è stato uno dei tanti motivi per cui gli showrunner hanno scelto Laura per far parte dello spettacolo. Laura ha acconsentito e ha ammesso di non sapere perché ha scelto la parte di Wendy Byrde. Sembrava che avrebbe dovuto e così ha preso quella parte. Bene, siamo così felici che abbia scelto di essere nello show.

Jason Bateman ha anche favorito Laura e ha fatto appello agli showrunner affinché le dessero più lavoro da fare nello show oltre a interpretare solo la moglie di Marty. Il scrittori lo ascoltò e ne creò un altro intenso e stratificato carattere di quanto avevano inizialmente deciso.

Ma, quando parliamo di Laura che dirige l’episodio, lei ha ammesso di no volerlo fare innanzitutto. Laura ammette il suo manager minacciati sarebbe stata licenziata se non avesse diretto questo episodio. Lei dice, “è stata costretta a dirigere” di Jason Bateman e Patrizio Markey. Ma dopo averlo fatto, ammette di essersi divertita, ed è stato un esperienza incredibile.

In effetti, Laura Linney merita di essere elogiata per aver svolto un lavoro straordinario. Cosa ne pensi?

Puoi trasmettere in streaming tutte le stagioni di Ozark su Netflix.

