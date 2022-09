Jason Bateman continua a rivendicare personaggi taglienti, anche dopo il finale di “Ozark”, di fronte a Taron Egerton in “Carry On”

Jason Bateman dovrebbe recitare al fianco di Taron Egerton nel prossimo film di Netflix Proseguire. Ciò significa che estenderà la sua carriera nel genere dei thriller oscuri. Tuttavia, con i suoi ruoli nella serie nominata agli Emmy Ozark e il remake di Netflix della commedia classica di culto Sviluppo arrestato, Bateman ha già uno stretto rapporto con il servizio di streaming. Il film è il primo ad essere realizzato come parte del contratto completo di Amblin con Netflix, presentato nel giugno dell’anno precedente.

Ma questo Ozark l’attore riceve costantemente ruoli taglienti che gli vengono offerti, anche dopo quello di Ozark finale. È solo questo o sta entrando anche in altre attività? Scopriamolo!

Jason Bateman in Continua

Secondo Deadline, Bateman e il regista del thriller d’azione, Jaume Collet-Serra della Amblin Entertainment di Steven Spielberg, stanno negoziando per lui il ruolo principale. TJ Fixman e Michael Green hanno scritto la sceneggiatura, mentre Dylan Clark è stato il produttore. È il primo impegno derivante dall’accordo Amblin/Netflix firmato a giugno 2021.

Egerton interpreta Ethan Kopek, un giovane impiegato della TSA nel film. Un misterioso passeggero lo ricatta per consentire a un carico letale di sgattaiolare oltre la sicurezza e salire su un volo il giorno di Natale. Si dice che questo sia il centro del film. Sebbene Netflix non abbia confermato ufficialmente questa voce, Bateman sarebbe in trattative per interpretare l’enigmatico vagabondo.

Nella sua costante interpretazione di personaggi taglienti, Jason ha detto a Tudum, “Che si tratti di un personaggio comico eccentrico o di un personaggio drammatico spaventoso, io sono la persona che rappresenta il pubblico”.

Bateman ha terminato le riprese di un film Prime Video senza nome sulla ricerca di Michael Jordan da parte di Nike negli anni ’80. Inoltre, Jason è anche produttore esecutivo di Uomo della Florida. È un progetto Netflix in arrivo a seguito di un ex poliziotto riportato nel suo stato d’origine, la Florida, per indagare su un crimine. Jason è anche il co-creatore dell’imminente thriller comico Peacock Basato su una storia vera.

In Ozarkil Serata di gioco l’attore ha interpretato Marty Byrde. Per questa performance, ha ricevuto nomination ai Golden Globe e agli Emmy come miglior attore. Inoltre, ha vinto un Emmy per la regia eccezionale per la serie nel 2019. Puoi guardare Serata di gioco su Netflix.

Il post che Jason Bateman continua a rivendicare personaggi taglienti, anche dopo il finale di “Ozark”, di fronte a Taron Egerton in “Carry On” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.