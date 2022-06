Jamie Campbell non vedeva l’ora di vedere tre scene in “Stranger Things” 4 e non sono scene di Vecna

Ammirare il lavoro e la dedizione degli altri è anche un’abilità che non molte persone possiedono. Ma il ragazzaccio Vecna ​​sembra avere questo talento oltre al suo potere di pasticciare con l’instabilità mentale. Jamie Campbell Bower, che ha fatto parte dello show negli ultimi mesi, ha compilato un elenco delle sue scene preferite Cose più strane 4. Nonostante fosse preoccupato per la sua trasformazione fisica di Vecna ​​e per i campi lunghi, ha osservato anche le attività degli altri membri del cast e ha apprezzato i loro sforzi.

L’antagonista di Stranger Things 4 era entusiasta di queste tre scene

Nella sua recente conversazione con Vanity Fair, Jamie ha parlato di tre scene che gli piaceva di più nella stagione. E no, non sono scene di Vecna. Ha menzionato la prima scena dell’episodio intitolato Il progetto Nina, dove Joyce e Murray vengono ingannati da un contrabbandiere. Per salvare Hopper dai russi, Joyce fa un patto con un carceriere russo per farlo uscire. Al contrario, il suo piano va tutto storto e Yuri rapisce Joyce e Murray drogandoli. Fortunatamente, Murray si slega all’ultimo momento e mostra le sue abilità nel karate battendo Yuri. L’aereo si schianta in una foresta ma nessuno si fa male e finalmente incontrano Hopper in prigione.

In secondo luogo, ha ricordato la scena dell’episodio 5 in cui Jonathan e Argyle seppelliscono il cadavere di Harmon. Argyle si sente sopraffatto nel vedere il cadavere che giace nella discarica. Jonathan lo calma e lo manda in macchina per un momento di pace. Tuttavia, questa scena è un momento di sollievo per gli spettatori in mezzo al caos in atto in Russian e Hawkins.

Inoltre, ha detto Fiera della vanità come ha mandato un messaggio a Sadie Sink dopo aver visto la scena del consigliere e ha detto:

“Dovresti essere così orgoglioso di quello che hai fatto. La tua performance è così vulnerabile, aperta e reale”

Campbell ha aggiunto che il lavoro di Sadie è “fenomenale” e che fa un bellissimo lavoro in questa stagione su cui anche i fan sono d’accordo. La scena del consigliere ha crudeltà come se stesse vivendo quella tortura per davvero. Ad esempio, quando il consulente le pone diverse domande, continua a negare tutto. È come se stesse dicendo: “sì! Sono buono! Sto bene!” quando ci sono tutti quegli orribili ricordi della morte di Billy continuano a perseguitarla. Non dorme da giorni, sentendosi in colpa per la morte del fratellastro.

Cosa ne pensi delle sue scene preferite di Jamie Campbell? Dicci le tue opinioni nella casella dei commenti.

