Jamie Campbell Bower rivela il motivo per cui è stato attratto dal ruolo di Vecna ​​in “Stranger Things”

I fan sono sconvolti dalla terrificante svolta dell’attore britannico Jamie Campbell Bower in Stranger Things e dal suo affascinante personaggio fuori dallo schermo. Bower ha interpretato il cattivo, Vecna, nell’ultima stagione dello show. I fan hanno lodato la sua prestazione e per una buona ragione. Nella sua nuova svolta malvagia, l’attore ha dimostrato di non essere solo un bel viso. Ma perché ha scelto un ruolo che sembra l’esatto opposto della sua vera personalità? Cosa lo ha attirato? In un’ultima intervista, l’attore ha rivelato il motivo per cui ha assunto il ruolo impegnativo.

Jamie Campbell Bower voleva sfidare se stesso come attore

Ogni attore che prende sul serio il suo mestiere vuole avere ruoli diversi. Jamie ha dimostrato il suo coraggio di essere un attore infernale a cui prestare attenzione con il suo ruolo di Vecna. Jamie aveva precedentemente condiviso il processo per indossare il costume e il trucco di Vecna. Ha anche lavorato sulla sua voce Vecna!

L’attore ha rivelato di essere sempre attratto da personaggi che hanno “grinta, onestà e verità“, e Vecna/Henry/001 era tutto questo per lui. Henry non ha mai cercato di nascondere la sua vera natura; l’ha sempre abbracciato. E Jamie lo apprezza; infatti, l’attore ha precedentemente condiviso come ritenesse che il suo personaggio non fosse un cattivo.

L’attore non aveva idea del suo “grande” arco narrativo in Stranger Things

È interessante notare che l’attore non aveva idea di quanto fosse importante la parte che avrebbe interpretato in Stranger Things. Gli è stato dato materiale minimo su cui lavorare durante le sue due audizioni. È stato quando ha incontrato i Duffer che hanno rivelato il suo intero arco narrativo.

Il finale ha avuto una grande rivelazione: il grande cattivo per tutto questo tempo è stato Vecna. Il Demogorgone e persino il Mind Flayer erano solo pedine. È da solo responsabile di tutte le cose che accadono a Hawkins fin dall’inizio. Tutto questo, aveva cercato Undici per portarle via i poteri. I due esseri telecinetici entrano ancora una volta in una rissa che finisce con Max in coma. Vecna ​​è sopravvissuto e il suo piano ha avuto successo. La stagione più buia finora si è conclusa con l’Upside Down che ha fatto irruzione nella città di Hawkins.

La prossima puntata, la quinta stagione, porrà finalmente fine alla storia di Hawkins e dei suoi ragazzi.

