Jamie Campbell Bower reagisce ai fan di Stranger Things definendo Vecna ​​sexy

Sebbene Cose più strane la stagione 4 si è conclusa due settimane fa, il clamore che circonda l’originale Netflix sembra che stia solo crescendo. La nuova puntata è stata sicuramente epica, essendo divisa in due parti e con episodi di grandi dimensioni. Per non parlare del fatto che abbiamo incontrato alcuni nuovi personaggi di cui i fan si sono assolutamente innamorati, in particolare Eddie Munson (Joseph Quinn). La cultura stan è reale con questo spettacolo ed è difficile ignorare tutto l’amore per Quinn sui social media. Ma non è l’unico attore di cui le persone sono ossessionate.

Nonostante Cose più strane il nuovo arrivato Jamie Campbell Bower interpreta il malvagio cattivo Vecna, che non ha impedito ai fan di avere sete sia per l’attore che per il personaggio. Caso in questione: la star di 33 anni si è recentemente unita a BuzzFeed per un segmento “Thirst Tweets” e siamo sicuri che non si aspettasse i messaggi che doveva leggere. Questo è davvero uno dei video più divertenti che abbiamo visto da molto tempo!

Con ogni tweet, puoi dire che Bower diventa sempre più imbarazzato. Certo, è lusingato, ma apparentemente scioccato da alcuni dei messaggi. Dopo aver letto il primo tweet su Vecna, in particolare qualcuno che ha scritto che trovano Vecna ​​”sexy” e che “lo vogliono così tanto”, Bower ha avuto una reazione così esilarante. “Cos’hai che non va? Dai, mettilo insieme”, ha risposto scherzosamente l’attore. «L’uomo ha viticci e una grande mano sinistra. Forse è quello che ti piace. Non lo so.”

L’attore di Stranger Things Jamie Campbell Bower su Thirst Tweets

Guarda il video qui sotto e preparati a ridere in modo incontrollabile!

È ovvio che Bower si sia divertito molto a registrare il segmento, e anche se non era d’accordo con l’idea che Vecna ​​potesse essere considerata attraente, lo trovava sicuramente divertente. A ognuno il suo!

Assicurati di guardare Jamie Campbell Bower nei panni di Vecna Cose più strane stagione 4, ora in streaming su Netflix.