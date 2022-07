Jamie Campbell Bower ha reagito alla canzone Vecna ​​di Noah Schnapp (ed è esilarante!)

Netflix ha pubblicato un nuovo video di Jamie Campbell Bower che guarda alcuni dei più divertenti Cose più strane video dei fan e leggendo alcuni dei loro tweet. Sorprendentemente, uno dei tweet presenti nel video era il suo Cose più strane Il tweet esilarante del co-protagonista Noah Schnapp sulla sua canzone Vecna. Ecco la reazione di Jamie Campbell Bower al tweet di successo di Noah Schnapp!

Jamie Campbell Bower interpreta il nuovo antagonista della quarta stagione, Vecna. Vecna ​​vive nel Sottosopra ma usa la sua capacità di controllo mentale per tormentare le sue vittime prima di ucciderle. Li mette in trance prima di farli levitare e poi spezzargli le ossa e schiacciargli gli occhi.

Tuttavia, c’è un modo per uscire dallo stato comatoso. Scopriamo che l’unica cosa che può salvare le persone dalla trance di Vecna ​​è la musica, come si è visto con Max Mayfield in questa stagione. Ovviamente, questo ha spinto i fan a iniziare a fare tweet divertenti su Twitter su quale sarebbe stata la loro canzone di Vecna, e Noah Schnapp ha deciso di unirsi al divertimento condividendo la sua canzone di Vecna. Ora possiamo finalmente vedere la reazione di Jamie Campbell Bower!

Jamie Campbell Bower reagisce al tweet della canzone Vecna ​​di Noah Schnapp

Se non hai familiarità con il tweet di cui stiamo parlando, condivideremo ciò che ha detto. Il 30 maggio, Noah Schnapp ha twittato: “Se mai vengo maledetto dalla vecna, gioca a WAP sui miei AirPods e uscirò da quella trance in pochissimo tempo”. Noah sta parlando della canzone “WAP” di Cardi B con Megan Thee Stallion.

A un certo punto nel video Netflix appena rilasciato con Jamie, viene visualizzato il tweet di Noah e Jamie è sorpreso che provenga dalla sua co-protagonista. Jamie legge il tweet e poi improvvisamente dice “Oh, questo è Noah”, mentre si raddrizza sulla sedia. Poi, Jamie dice ripetutamente “Oh, Noah” e fa anche una risatina. Conclude dicendo: “Noah, per favore. Noah, andiamo.

Sembra che l’attore di Vecna ​​fosse senza parole al tweet di Noah. Onestamente, sento che molti di noi sono rimasti sbalorditi dalla scelta della canzone di Noah. Tuttavia, “WAP” è una canzone molto orecchiabile, quindi potrebbe essere in grado di far uscire qualcuno dalla trance di Vecna.

Puoi catturare Jamie Campbell Bower e Noah Schnapp Cose più strane stagione 4 solo su Netflix.