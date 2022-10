Jaeden Martell parla di lavoro con Donald Sutherland

Il telefono del signor Harrigan arriva su Netflix questa settimana e i fan di Stephen King non vorranno perderlo. Il film è interpretato da Jaeden Martell, che potresti riconoscere dal Esso film, anch’esso basato su una delle opere di King. Martell ha anche recitato di recente nel film Netflix Signori del metallo e la serie Apple TV+ Difendere Giacobbe. Attore di talento, la star di Martell è sicuramente in ascesa.

Netflix Life ha avuto l’opportunità di parlare con il talentuoso 19enne del suo ruolo in Il telefono del signor Harrigan. Martell interpreta un adolescente di nome Craig. Craig sta solo cercando di superare il liceo come tutti gli altri, ma a differenza di tutti gli altri, ha un caro amico nel solitario miliardario Mr. Harrigan (Donald Sutherland).

Pochi mesi dopo aver presentato al signor Harrigan le meraviglie del primo iPhone, l’uomo più anziano muore. Ma poi Craig inizia a ricevere messaggi e chiamate inquietanti dal signor Harrigan… dall’oltretomba.

Parlando con Jaeden Martell, l’attore ci ha raccontato com’è stato lavorare con Donald Sutherland e il regista/sceneggiatore John Lee Hancock, se lavorare su questo film ha influenzato il modo in cui interagisce con il suo cellulare personale e molto altro.

Intervista alla star di Mr. Harrigan’s Phone, Jaeden Martell

Netflix Life: Amo il Esso film, quindi ero entusiasta di vedere che stavi facendo un altro progetto di Stephen King. Sei un fan del suo lavoro?

Jaeden Martello: Sì, certamente. Grande sostenitore.

Netflix Life: sei molto da solo in questo film o ti comporti di fronte a un telefono. L’hai trovato impegnativo?

Jaeden Martell: È un po’ impegnativo, direi. C’è molto da fare per renderlo realistico e per la maggior parte del tempo sono stato al telefono con John Lee, che recitava, di solito, la parte di Harrigan o di mio padre, il che è stato interessante. Fortunatamente, ho avuto l’incredibile John Lee Hancock a guidarmi. Era, in molti modi, il mio partner quando dovevo stare da solo. Mi ha reso molto più facile.

Netflix Life: fare questo film ha cambiato del tutto il modo in cui interagisci con il tuo telefono o no?

Jaeden Martell: Non proprio. [Laughs] Non c’è molto che puoi fare. Ho sempre cercato di essere consapevole di quanto tempo trascorro al mio telefono e di quanto valore gli do, in particolare sui social media. Quindi nulla è cambiato davvero, ad essere onesti.

Netflix Life: Devi recitare al fianco di Donald Sutherland, deve essere stato eccitante.

Jaeden Martell: Sì, molto eccitante, molto snervante all’inizio, in realtà per tutto il tempo è stato snervante per me solo perché lo adoro. Lo stavo analizzando come attore, ma era molto gentile, molto divertente e semplicemente una persona molto speciale. Ha finito per darmi molti consigli che ricorderò per il resto della mia vita.

Netflix Life: Le tue scene insieme sono state fantastiche, avevi una chimica magnetica sullo schermo. È stato divertente vedervi interagire.

Jaeden Martello: Grazie, sì, ovviamente era tutto scritto, ma in qualche modo, secondo il progetto di qualcuno, era quello che era il nostro rapporto nella vita reale [ended up being]. Ho iniziato ad ammirarlo molto e lo faccio ancora. Alla fine ci siamo avvicinati e scherzavamo molto.

Netflix Life: lo hai come “pirateria” nel tuo telefono nella vita reale?

Jaeden Martell: [Laughs] Come l’ho preso? È una buona idea, in realtà. Penso che sia solo Donald.

Il telefono del signor Harrigan debutterà mercoledì 5 ottobre su Netflix.