Jade Bender, star dell’ultimo anno, età, altezza, Instagram, ruoli e altro ancora

Una nuova esilarante commedia Netflix uscirà tra soli due giorni e non vorrai perderla. Con Rebel Wilson, Justin Hartley, Angourie Rice, Chris Parnell, Zoë Chao, Sam Richardson e altri attori di talento, Ultimo anno sembra che sarà uno spasso.

Nel cast c’è Jade Bender, una giovane attrice emergente che interpreta l’ape regina “svegliata” del liceo, Bri. Con il suo enorme seguito sui social media e l’intenso attivismo, tutti vogliono essere amici di Bri e lei governa la scuola.

Quando Kelly (Wilson) decide di tornare al liceo a 37 anni, scopre che Bri sarà la sua principale competizione per diventare reginetta del ballo. E in una svolta ancora più grande, si rende presto conto che Bri ha un legame con la sua rivale del vecchio liceo, Tiffany (Chao).

Continua a leggere per saperne di più sulla talentuosa attrice che interpreta Bri in Ultimo anno.

Età di Jade Bender

Jade Bender è un’attrice di 26 anni nata nel 1996.

Altezza Jade Bender

Jade ha i capelli castano scuro e gli occhi marroni. Secondo CelPox, è alta circa 5 piedi e 3 pollici.

Jade Bender Instagram

L’Instagram di Jade è piuttosto discreto in questo momento. Non è ancora verificata, quindi non possiamo dire per sicuro che @badejender è la pagina effettiva di Jade, ma sembra essere legittimo poiché altre persone coinvolte nel film hanno taggato questo account. Finora, ha solo circa 2k follower, ma ci aspettiamo che cambi una volta Ultimo anno debutta questo venerdì.

Jade ha condiviso molti selfie, autoritratti e divertenti scatti dietro le quinte dalla realizzazione di Ultimo anno. Di recente ha promesso ai suoi follower che presto li avrebbe spammati con tonnellate di contenuti in più dalla realizzazione del film!

Ruoli di Jade Bender

Ultimo anno è uno dei ruoli più significativi di Jade fino ad oggi, ma è apparsa in alcuni altri film e programmi televisivi. Il suo primo ruolo è stato nel film del 2015 Brutta nottata e la commedia televisiva Warren la scimmia. Successivamente è apparsa in un episodio di Grandi crimini e ha recitato al fianco di Bailee Madison in La storia di una cowgirl.

Il film del 2018 Scuola serale con Kevin Hart e Tiffany Haddish sarebbe stata trasformata in una commedia della NBC e sembra che anche Jade sia stata scritturata nel pilot del 2020 (sebbene non fosse nel film del 2018). Sfortunatamente, il pilot non sembra essere stato ripreso in serie. Ultimo anno è il primo progetto di Jade da allora, ma ci aspettiamo grandi cose da lei in futuro!

Non perdere Ultimo anno quando arriverà su Netflix venerdì 13 maggio.