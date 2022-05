Jackass 4.5 su Netflix è lo stesso film di Jackass Forever?

Riderai, piangerai, sorriderai… potresti anche essere malato.

Se sei cresciuto consapevole delle buffonate che l’equipaggio di Jackass stava facendo, potresti aver trovato Jackass Forever un’esperienza inaspettatamente emotiva.

Rilassarsi con Johnny Knoxville e la troupe mentre si imbarcano in acrobazie che non evocheresti nemmeno nella tua testa, per non parlare dei tentativi, è sempre tempo ben speso. Dal comfort di casa tua o dal cinema, lontano dai pericoli e dagli odori, è un piacere.

Sebbene molti abbiano anticipato che Forever potrebbe aver suonato la fine del franchise come lo conosciamo, salutando l’equipaggio familiare e abbracciando il nuovo, avrai notato che Jackass 4.5 è apparso su Netflix venerdì 20 maggio 2022.

Ma Jackass 4.5 è uguale a Jackass Forever?

Jackass 4.5 è lo stesso di Jackass Forever?

No, Jackass 4.5 non è lo stesso film di Jackass Forever e presenta una vasta gamma di nuovi filmati e acrobazie selvagge.

Per offrire una spiegazione, è fondamentalmente come i lati B di Jackass Forever. Il film offre al pubblico la possibilità di vedere molte acrobazie e momenti esilaranti che essenzialmente non sono entrati nel film principale.

Questa è in qualche modo una tradizione per l’equipaggio di Jackass, poiché ci sono anche Jackass 2.5 e Jackass 3.5; entrambi vantano acrobazie che non erano presenti rispettivamente in 2 e 3.

Non solo, Jackass 4.5 funge anche da commento sulla realizzazione di Jackass Forever, con la troupe che condivide la sua visione di com’era sul set e di come la palla ha iniziato a girare in produzione.

Immaginalo come il perfetto compagno di Forever e allo stesso tempo si distingue come un nuovo film soddisfacente.

“Così tante grandi cose sono state espulse da Jackass Forever”

Parlando con Rolling Stone, Johnny Knoxville ha parlato di Jackass 4.5, sostenendo che Jackass Forever era così eccezionale che 4.5 ha finito per essere forte quanto lo è:

“È forte. Sai che abbiamo un film forte quando 4.5 è forte. Tante grandi cose sono state espulse da Jackass Forever solo perché forse erano simili a qualcos’altro che avevamo nel film, o avevamo troppi scherzi nel cast, o troppe cose del genere. Qualsiasi numero di ragioni può dare il via a qualcosa in 4.5.

Ha aggiunto: “Inoltre, è fantastico dato che puoi scomporre una scena e fare interviste e metterti un po’ sotto il cofano di un’acrobazia o di uno scherzo. E c’è di più [Compston] Squalo scuro [Wilson] in quello. È fantastico! È il ragazzo più divertente!”

Un altro successo per l’equipaggio

I fan non hanno perso tempo a esprimere quanto amano Jackass 4.5. su Twitter.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

#Jackass4 .5 mi ha fatto crollare tutto il tempo! Amico così felice che hanno fatto Jackass 4 e 4.5!! Forse solo 1 altro film?? #jackassforever — L’omino di pan di zenzero (@Gingerbread0596) 20 maggio 2022

Jackass4.5 è zuppa di pollo per la mia anima — Arthur 👑 (@arthurcrown91) 21 maggio 2022

Jackass 4.5 è ora in streaming su Netflix.

In altre notizie, la colonna sonora di A Perfect Pairing: ogni canzone della commedia romantica Netflix esplorata