Jackass 4.5 è un documentario?

Qualcuno probabilmente si starà chiedendo se Asino 4.5che è in streaming su Netflix, è, infatti, un documentario considerato Asino per sempre è stato rilasciato non molto tempo prima. Per coloro che cercano risposte e altro su questo enigma, assicurati di continuare a leggere!

Per quanto la maggior parte di noi possa ricordare, Asino è stata una forza da non sottovalutare nel mondo dei video amatoriali acrobatici, e le azioni selvagge che questi pazzi personaggi avrebbero dovuto affrontare erano tanto inquietanti quanto incredibilmente divertenti. Per tre stagioni, ciascuna delle 25 voci ha offerto ai fan alcuni sforzi folli che nessun altro avrebbe osato provare.

Dare vita a questa magnifica impresa ha richiesto un gruppo interessante di individui allo stesso tempo stravaganti e coraggiosi abbastanza da sopportare di essere scagliati in vasche di rifiuti umani, con proiettili lanciati all’inguine e essere buttati fuori in pubblico da un combattente professionista, tra molti altri totalmente fuori. ci escursioni. Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Jason Acuna, Bam Margera, Dave Englund e Ryan Dunn sono stati tra il gruppo coraggioso che ha messo in gioco i propri corpi in nome dell’intrattenimento di livello successivo.

Era davvero solo questione di tempo prima che il franchise arrivasse sul grande schermo. Asino per sempre si è rivelato un vero grande successo con i fan, e non è una sorpresa Asino 4.5 ha fatto bene con gli abbonati su Netflix.

Quanti film di Jackass ci sono?

Per chi è curioso di sapere quanti totali Asino i film che ci sono nel franchise dovrebbero sapere di essere assolutamente arrivati ​​nel posto giusto. Ci sono un totale di sette Asino film — se conti Asino 4.5 come uno, quale dovrebbe.

Jackass 4.5 su Netflix è un documentario?

Ci sono alcune persone là fuori che potrebbero avere l’impressione che Asino 4.5 su Netflix è, infatti, un documentario. Ma semplicemente non è così.

Si scopre che c’era un’ampia quantità di filmati inutilizzati da Asino per sempre. Asino 4.5 è stato compilato separatamente e offre agli spettatori un aspetto ancora più grande e audace Asino per sempre esperienza, rendendolo un must assoluto per i fan del franchise estremo.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti su tutto ciò che riguarda la potenza dello streaming, tienilo qui su Netflix Life!