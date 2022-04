Jackass 4.5 confermato per il rilascio su Netflix a maggio 2022

Il Asino l’equipaggio è tornato ed è audace e audace come sempre. All’inizio di quest’anno, Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Wee Man e altri sono tornati per Asino per sempre, il quarto film della serie assoluta. Ora i fan stanno ottenendo ancora di più dal gruppo quando Netflix ha annunciato l’imminente uscita di Asino 4.5un nuovo film composto da filmati tagliati da Asino per sempre.

Nonostante ciò che la gente potrebbe pensare sul declino della popolarità del gruppo, Asino per sempre ha ottenuto un forte ritorno al botteghino, superando persino l’epopea di fantascienza di Roland Emmerich Cala la lunaquindi non sorprende che la banda voglia continuare a incassare la redditizia serie di film.

Anche il formato “.5” non è nuovo per il franchise, poiché i fan sanno che la banda ha già realizzato puntate come Asino 2.5 e Asino 3.5, composto da filmati inediti, outtakes, interviste e altro ancora. A quanto pare quando stavano facendo Asino per sempresi sono resi conto di avere abbastanza filmati per due film, quindi 4.5 sono nato.

Jackass 4.5 data di uscita di Netflix

Non dovrai aspettare molto per vedere Asino 4.5. Il film arriverà su Netflix il 20 maggio. In genere, Netflix pubblica i progetti alle 00:00 PT / 3:00 ET. Tuttavia, ti consigliamo di assicurarti di guardare il film prima, piuttosto che dopo, poiché il film sarà trasmesso in streaming solo su Netflix fino al 2024. Successivamente, andrà a Paramount + poiché è una produzione della Paramount Pictures.

Jackass 4.5 cast

Oltre a Steve-O, Knoxville, Wee Man e Pontius, nel nuovo film ci saranno anche Dave England, Danger Ehren e Preston Lacy. Asino per sempre includeva tonnellate di cameo e apparizioni come ospiti di star come Machine Gun Kelly, Tyler, The Creator, Rob Dyrdek ed Eric André, ma non è chiaro chi sarà anche in Asino 4.5. Tieni presente che questo non è un film appena girato, ma una raccolta di tutto ciò in cui non potrebbero adattarsi Asino per sempre.

Il trailer di Jackass 4.5

Netflix non ha ancora rilasciato un trailer ufficiale, ma ha condiviso una clip per anticipare cosa possono aspettarsi i fan dal film in uscita. Di seguito puoi dare un’occhiata allo “Swingset Gauntlet”, che è normale quando si tratta del tipo di acrobazie e stupidità che ci si aspetta dall’equipaggio!

Preparati per altre acrobazie e stupidità con Jackass 4.5, un film completamente nuovo con l’intera troupe! Ecco un piccolo assaggio di cosa puoi aspettarti quando sarà presentato in anteprima il 20 maggio su Netflix… Questo è il Guanto Swingset! pic.twitter.com/IdJDl10mnk — Netflix (@netflix) 19 aprile 2022

Sei entusiasta di guardare Asino 4.5? Riproduci il film in streaming solo su Netflix a partire dal 20 maggio.