Jack è il padre del bambino di Mel nella stagione 4 di Virgin River? (Spoiler)

fiume vergine la stagione 4 è arrivata su Netflix e anche le risposte a TUTTE le nostre domande scottanti! Sei pronto a scoprire chi è il padre del bambino di Mel? È passato poco più di un anno da quando ha lanciato quella bomba su Jack (e noi!).

Nella nuova stagione del dramma romantico di successo, Mel e Jack affrontano la gravidanza come un’unità mentre la questione della paternità incombe in alto. Il bambino potrebbe essere di Jack, ma potrebbe anche essere il defunto marito di Mel, Mark, dal ciclo di fecondazione in vitro che ha completato la scorsa stagione.

Jack è fermamente convinto che non gli importi se il bambino è biologicamente suo o meno, amerà il bambino come se fosse suo, qualunque cosa accada. Trascorre la maggior parte della stagione senza voler sapere la verità, ma una svolta imprevista degli eventi mette pressione sulla coppia per scoprirlo.

Allora, Jack è il padre del bambino di Mel, o Mark è il padre del bambino? Condividiamo la risposta di seguito, quindi se non hai finito di guardare la nuova stagione di fiume vergine, distogli lo sguardo ora!

ATTENZIONE: maggiori spoiler in vista di fiume vergine stagione 4!

Chi è il padre del bambino di Mel nella stagione 4 di Virgin River?

Dopo che la suocera di Mel ha minacciato di citare in giudizio Mel per la custodia degli embrioni che lei e Mark avevano salvato per un’altra gravidanza, Mel e Jack vengono messi in un angolo. Se la gravidanza fosse stata il risultato della fecondazione in vitro, la madre di Mark li avrebbe sfidati per l’affidamento del bambino.

Rimandano a fare il test di paternità per la maggior parte della stagione, ma Mel e Jack alla fine lo fanno per sapere cosa riserva il loro futuro. Con loro sollievo, Jack è il padre! Ma questa non è l’unica notizia entusiasmante che ricevono. Il test rivela il sesso del bambino e stanno per avere una femmina!

Si spera che Mel e Jack continueranno a godersi la gravidanza e la gioia di mettere su famiglia e sposarsi senza la minaccia di una battaglia per la custodia che incombe sulle loro teste. Ma quella rivelazione di fine stagione potrebbe causare qualche dramma in avanti.

A cosa hai pensato fiume vergine stagione 4? Condividi i tuoi pensieri nei commenti e resta sintonizzato per saperne di più fiume vergine notizie, aggiornamenti e spoiler da Netflix. Guarda la stagione 4 ora su Netflix.