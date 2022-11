Iván muore nella sesta stagione di Elite e chi guidava la macchina?

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per la stagione 6 di Elite*

Da quando è arrivata per la prima volta su Netflix nel 2018, la serie in lingua spagnola Elite ha affascinato i fan con i suoi colpi di scena sbalorditivi e le sue svolte drammatiche.

La sesta stagione appena rilasciata non è diversa in quanto, dai momenti di apertura dell’episodio 1, prende in giro la potenziale morte di Iván Carvalho mentre viene investito da un’auto.

Comprensibilmente, questo ha lasciato i fan a temere per il personaggio, ma Iván muore nella sesta stagione di Elite e chi guidava l’auto che lo ha investito?

Ivan investito da un’auto

Nei momenti di apertura della sesta stagione di Elite, ci concentriamo su Iván mentre esce in una strada e tenta di abbattere un’auto in avvicinamento.

Tuttavia, l’auto sterza più volte prima di schiantarsi contro di lui, facendolo cadere a terra e lasciando che il sangue coli da una ferita sulla sua testa.

In modo straziante, la scena si rivela un flashforward di un evento più avanti nella stagione, con ogni episodio che rivela lentamente maggiori dettagli sull’incidente.

Élite © Netflix

Iván muore nella sesta stagione di Elite?

No, per fortuna Iván non muore nella sesta stagione di Elite.

Maggiori dettagli sulle condizioni di Iván e sull’incidente automobilistico stesso vengono rivelati lentamente man mano che la stagione va avanti.

Elite è sempre stata piena di drammi relazionali e Iván è al centro di tutto ciò nella sesta stagione mentre lui e il suo ragazzo Patrick incontrano diversi ostacoli nella loro relazione.

Nell’episodio 7, litigano e Patrick se ne va furibondo e un pentito Iván cerca di andare a trovarlo, quando inciampa in strada dove viene investito dall’auto.

I flashforward all’inizio della stagione rivelano di più con l’episodio 3 che mostra Patrick che trova Iván per strada e si prende cura di lui mentre le sirene dell’ambulanza si avvicinano.

L’episodio 4 inizia in modo molto preoccupante quando vediamo svolgersi un funerale, ma questo si rivela un errore di direzione poiché il servizio funebre era in realtà per il padre di Iván, Cruz, che è stato aggredito e picchiato a morte da un gruppo di tifosi omofobi dopo il suo arrivo. fuori come gay.

I prossimi episodi mostrano Iván che riceve cure in ospedale e nell’episodio 8 viene finalmente rivelato che le sue condizioni si sono stabilizzate e che vivrà.

Iván inizia persino a riprendere conoscenza negli ultimi istanti della stagione, con lui che sussurra il nome di Patrick mentre inizia a svegliarsi.

Élite © Netflix | Matías Uris

Chi guidava la macchina?

L’autista dell’auto era Sara, un nuovo personaggio introdotto nella sesta stagione.

Tuttavia, per tutta la stagione, Elite suggerisce che molti altri personaggi avrebbero potuto essere al volante.

Nell’episodio 2, vediamo Ari che si allontana dall’auto che ha colpito Iván mentre l’episodio 6 la mostra mentre brucia il veicolo per distruggere qualsiasi prova, ma questo si rivela un errore di direzione, proprio come lo è stato il funerale.

L’episodio 7 sembra confermare che Mencia era l’autista dell’auto mentre si sveglia al volante dopo essere stata picchiata in un club all’inizio dell’episodio.

È a questo punto che chiama Ari che la aiuta a coprire le sue tracce bruciando l’auto e accettando di liberare il padre incarcerato, Benjamín Blanco, in modo che possano scappare e iniziare una nuova vita.

Ma gli ultimi momenti dell’episodio rivelano la verità, è stata Sara a colpire Iván con la macchina.

Sara è una nuova arrivata nella sesta stagione ed è una popolare influencer a Las Encinas insieme al suo fidanzato violento Raúl.

Per tutta la stagione, Mencia ha aiutato Sara ad affrontare gli abusi di Raúl e hanno stretto uno stretto legame.

Dopo che Mencia è stata chiodata (nientemeno da Raúl), Sara cerca di aiutarla a tornare a casa guidando l’auto che sarebbe andata al suo Iván.

Tuttavia, è un’autista inesperta e quando si prende un momento per controllare Mencia, che è svenuta, colpisce accidentalmente Iván mentre lascia il club dove hanno festeggiato.

Ma invece di accettare la colpa, una scioccata Sara chiama il suo ragazzo Raúl che aiuta a inscenare l’incidente per far sembrare che Mencia fosse alla guida.

Élite © Netflix | Matías Uris

La stagione 6 di Elite è disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata venerdì 18 novembre 2022.

