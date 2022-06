Irma Vep con Alicia Vikander è in streaming su Netflix?

di Olivier Assayas Irma Vep è tornato, ma questa volta sul piccolo schermo sotto forma di una miniserie avvincente con protagonista Alicia Vikander. Ma è disponibile su Netflix?

Il lungometraggio classico del 1996 Irma Vep ha interpretato la leggendaria attrice Maggie Cheung che ha interpretato un’attrice che lotta per giustificare le azioni del suo eccentrico regista di mezza età alla troupe e al giornalista mentre recita nel difficile tentativo del regista di rifare il classico film muto di Louis Feuillade intitolato I vampiri. Ora, più di due decenni dopo, Assayas ha scritto e diretto una nuova versione dell’enigmatico racconto come una serie con Vikander nel ruolo di Cheung.

Anche protagonista della straordinaria miniserie è una formazione stellare di talenti che include Morbio l’attrice Adria Arjona, L’uomo di sabbiaè Tom Sturridge, Shang Chi e la leggenda dei dieci anelli stella Fala Chen, e Portlandia la creatrice Carrie Brownstein. La serie è stata presentata in anteprima al Festival di Cannes 2022 e da allora l’affascinante vicenda ha ottenuto notevoli consensi dalla critica.

La valutazione che la serie ha ottenuto su Rotten Tomatoes è a dir poco impressionante, e c’è una notevole quantità di elogi per la performance perfetta di Vikander, il che non sorprende considerando quante volte ha superato le aspettative in passato.

Irma Vep è disponibile su Netflix?

Tutto ciò in cui Vikander recita è un’impresa da non perdere e molte persone vorrebbero guardare i suoi titoli sullo streamer. Per quanto riguarda Irma Vep, la serie non è disponibile su Netflix ed è piuttosto improbabile che le cose cambino presto.

Ma questo non significa che gli abbonati non saranno in grado di trovare nulla di utile da guardare quando accedono alla piattaforma della centrale elettrica di streaming. Netflix ha tonnellate di drammi intriganti pronti per lo streaming in questo momento, incluso Cose più strane, L’avvocato Lincoln, L’Accademia degli Ombrelli e Banche Esternesolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming Irma Vep

Irma Vep è disponibile su HBO Max.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: