‘Irish Wish’ Lindsay Lohan Film Netflix: cosa sappiamo finora

Lindsay Lohan tornerà su Netflix per un altro lungometraggio nel 2023 con Desiderio irlandese. Ecco la nostra anteprima aggiornata su tutto ciò che è noto finora sulla rom-com di Netflix Desiderio irlandese.

Desiderio irlandese si vocifera da un po’ di tempo, con notizie di un aumento della produzione per tutto agosto 2022. Quello che c’è su Netflix è stato tra i primi punti vendita a venire a conoscenza del progetto in arrivo. La stessa Netflix ha annunciato ufficialmente la notizia il 1 settembre 2022.

Questo è il secondo film storico di Lindsay Lohan in arrivo esclusivamente su Netflix. Il primo è Cadendo per Natale, che arriverà su Netflix a novembre 2022. Si tratta di un accordo per due immagini annunciato a marzo 2022.

Il film è prodotto da Motion Picture Corporation of America, Wild Atlantic Pictures e Riviera Films.

Janeen Damian è il regista dietro il progetto e ha lavorato al prossimo Falling for Christmas in arrivo su Netflix. Oltre a ciò, Damian ha diretto Danza libera ad alta tensione. Il film è scritto da Kirsten Hansen.

Qual è la trama? Desiderio irlandese?

Desiderio irlandese segue Maddie. Quando il suo amore si fidanza con la sua migliore amica, mette da parte i suoi sentimenti per essere una damigella d’onore al loro matrimonio in Irlanda. Alcuni giorni prima che la coppia si sposi, Maddie esprime un desiderio spontaneo di vero amore, solo per svegliarsi come la futura sposa. Con il suo sogno che sembra avverarsi, Maddie si rende presto conto che la sua vera anima gemella è qualcun altro.

Chi è coinvolto Desiderio irlandese?

Lindsay Lohan è l’attrazione principale del film e, come accennato in precedenza, è uno dei due film che l’attrice sta facendo per Netflix. Lohan interpreta Maddie nel film.

Il 14 settembre, Netflix ha annunciato il resto del cast principale, tra cui:

Ed Speleers (Outlander, Downton Abbey)

Alexander Vlahos (Outlander, Sanditon, Versailles)

Ayesha Curry (A proposito di ieri sera, uno sketch show di Black Lady)

Elizabeth Tan (Emily a Parigi, The Singapore Grip)

Jane Seymour (Il metodo Kominsky, Wedding Crashers)

I nomi dei personaggi non sono stati annunciati ma previsti in un secondo momento.

Anche Rodrigo Ternevoy sarà coinvolto nel film Netflix.

Qual è lo stato di produzione Desiderio irlandese?

Le riprese inizieranno a settembre 2022, la nuova commedia romantica sarà ambientata nell'”Irlanda dei giorni nostri”.

Le location delle riprese del secondo film Netflix in Irlanda, secondo Mayonews.ie, includono Westport, Knock Airport, Lough Tay nelle montagne di Wicklow, Killruddery House and Gardens, Bray Head e le scogliere di Moher.

Le riprese si svolgeranno tra il 5 settembre e il 14 ottobre 2022.

Lindsay Lohan ha iniziato le riprese della sua seconda commedia romantica Netflix IRISH WISH oggi in Irlanda. pic.twitter.com/wrpIY0VTyz — La Vita Lohan (Lindsay Lohan Fan Updates) (@lavitalohan) 5 settembre 2022

Michael Damian su Twitter è una risorsa fantastica per gli aggiornamenti sul film in uscita e ha fornito aggiornamenti regolari sulle riprese.

Buongiorno amici! Stiamo facendo delle fantastiche riprese qui in Irlanda su #IrishWish ☘️🎥💕! Spero che anche tu stia trascorrendo una fantastica settimana! 💝 — Michael Damian (@michaeldamian1) 7 settembre 2022

A cosa serve la data di uscita di Netflix Desiderio irlandese?

Netflix non ha rivelato la data di uscita di Irish Wish, anche se tutti i primi rapporti affermano che il film dovrebbe essere tra i film Netflix del 2023.

