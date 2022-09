Irish Wish con Lindsay Lohan, aggiornamenti sul rilascio, cast, sinossi, riprese e altro ancora

Lindsay Lohan ha ambientato il suo prossimo film su Netflix e siamo così entusiasti di condividere tutti i succosi dettagli sul film in uscita! Il film Netflix si intitola Desiderio irlandese ed è una parte dell’accordo di due immagini di Lohan con lo streamer.

Abbiamo appreso per la prima volta della partnership creativa di Lohan con Netflix nel marzo 2022. È stato riferito che avrebbe recitato in due nuovi film oltre al suo prossimo film di Natale intitolato Cadendo per Nataleche dovrebbe uscire il 10 novembre. Tuttavia, lo streamer non ha rivelato alcuna informazione su nessuno degli altri film.

Ora sono emersi i dettagli sul suo prossimo film Netflix e abbiamo creato una guida di tutto ciò che devi sapere sulla commedia romantica di seguito.

Le riprese di Irish Wish?

Non ancora. Secondo il quotidiano Western People, la produzione dovrebbe iniziare il 5 settembre e durare fino al 14 ottobre. Secondo quanto riferito, le riprese si svolgeranno a Dublino, Wicklow, Westport, Irlanda West Airport Knock e in altre località irlandesi.

Aggiornamenti sul rilascio di Irish Wish

Sfortunatamente, non abbiamo ancora una data di uscita. Tuttavia, dovrebbe arrivare su Netflix nel 2023. Si spera che lo vedremo Desiderio irlandese all’inizio o alla metà del 2023. Condivideremo sicuramente la data di uscita ufficiale una volta annunciata.

Cast di Irish Wish

Lindsay Lohan reciterà nel ruolo principale di Maddie. Nessun altro membro del cast è stato ancora annunciato. Una volta iniziata la produzione, probabilmente sentiremo altri annunci sul cast. Ovviamente puoi contare su di noi per condividere ogni nuovo attore aggiunto al cast.

Lohan farà squadra di nuovo con Cadendo per Natale regista Janeen Damian per Desiderio irlandese. Kirsten Hansen, Ron Oliver, Janeen Damian e Michael Damian hanno co-scritto la sceneggiatura.

Sinossi di Irish Wish

Ecco la sinossi ufficiale tramite Netflix di seguito:

Quando l’amore della sua vita si fidanza con la sua migliore amica, Maddie mette da parte i suoi sentimenti per essere una damigella d’onore al loro matrimonio in Irlanda. Alcuni giorni prima che la coppia si sposi, Maddie esprime un desiderio spontaneo di vero amore, solo per svegliarsi come la futura sposa. Con il suo sogno che sembra avverarsi, Maddie si rende presto conto che la sua vera anima gemella è qualcun altro.

Aggiorneremo costantemente questo spazio man mano che escono nuove informazioni. Quindi, assicurati di rimanere sintonizzato su Netflix Life!