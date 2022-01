Inventing Anna Rivelata la data di uscita: sinossi, cast, trailer e altro

Shonda Rhimes e la sua partner di Shondaland, Betsy Beers, sono tutte pronte a presentarci uno scandalo come nessun altro. Inventare Anna farà il suo debutto su Netflix il 11 febbraio 2022. In particolare, Il diavolo veste Prada anche il regista David Frankel ha contribuito alla direzione dello spettacolo.

Chi è Anna? Inventare Anna?

La serie è prevalentemente basata su Il quello di New York articolo “Come Anna Delvey ha ingannato i party people di New York.” Apparentemente, Anna Sorokin, andando per nome Anna Delvey finge di essere un’ereditiera tedesca con un sacco di soldi. Questo spiritoso truffatore ha frodato banche, hotel e ricchi conoscenti. La serie di truffatori ci introduce alla vita sontuosa vissuta da questo truffatore con tutti i soldi falsi. Darà anche maggiore enfasi al giornalista che ha gestito l’intera truffa.

“Chi può biasimarla?” ha detto la giornalista Jessica Pressler nel suo articolo. “Questa era la Manhattan del 21° secolo e il denaro è più potente che mai. Raro è l’abitante della città che, quando si presenta l’opportunità di un afflusso improvviso e inaspettato di denaro, non se ne accorga. Naturalmente, questi soldi arrivano quasi sempre con dei vincoli”.

Tutto quello che devi sapere sul Cast

Inventare Anna stelle vincitore di un Emmy Giulia Garner come il truffatore alla moda. Detto questo, potremmo anche assistere a un bottino di moda nella serie. Le immagini teaser condivise da Netflix nel suo post su Twitter supportano questo fatto.

Inoltre, Anna Chlumsky interpreterà il ruolo di una giornalista, Vivian, che indaga sullo scandalo di Delvey. Scandaloè Katie Lowes, L’arancione è il nuovo neroè Laverne Cox, e Il tipo audaceAnche Alexis Floyd è un membro notevole del cast.

L’intero cast di Inventare Anna è:

Arian Moayed nei panni di Todd, l’avvocato di Anna

Anders Holm nei panni di Jack, il marito di Vivian

Anna Devere Smith nel ruolo di Maud, una giornalista

Jeff Perry nei panni di Lou, uno stimato capo di una rivista

Terry Kinney nei panni di Bary, un corrispondente di guerra

Cosa c’è nel trailer ufficiale di Inventare Anna?

“Lei è tutto ciò che non va in America in questo momento” dice il giornalista, riferendosi ad Anna. Ha falsificato fino a quando non ce l’ha fatta per costruire qualcosa di speciale. Veramente detto “Anna Delvey è un capolavoro.”

Tutta questa storia è completamente vera. Fatta eccezione per tutte le parti che sono totalmente inventate. Creato da Shondaland, Inventing Anna, con l’attrice vincitrice di un Emmy Award, Julia Garner, debutterà l’11 febbraio solo su Netflix. Leggi il teaser.

Tutto sommato, sappiamo che sei già incuriosito dagli scorci della famigerata truffatrice Anna Delvey e dai suoi modi di gestire un sacco di soldi. Facci sapere nella sezione commenti qui sotto cosa ti ha catturato di più mentre guardi il truffatore limitato di 10 episodi l’11 febbraio.

