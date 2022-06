Intervista con Usman Ally, star di God’s Favorite Idiot (domande e risposte)

In vista della prima di L’idiota preferito di Dio questo mercoledì, 15 giugno, abbiamo avuto la possibilità di parlare con il talentuoso attore Usman Ally, che interpreta Mohsin Raza nella serie comica. Ally recita al fianco di Ben Falcone, Melissa McCarthy, Ana Scotney, Kevin Dunn e molte altre persone di talento che completano il cast di questa esilarante serie.

L’idiota preferito di Dio è incentrato su un impiegato del supporto tecnico di medio livello di nome Clark Thompson (Falcone), la cui vita cambia dopo che ha iniziato a brillare e si è reso conto che Dio ha piani significativi per lui. Incapace di salvare il mondo da solo, Clark recluta la sua squadra di colleghi non corrispondenti, inclusa la donna per cui ha una cotta da tempo, Amily (McCarthy).

Questo spettacolo non è nemmeno la prima serie Netflix di Ally, poiché ha anche recitato nel ruolo dell’Uomo dalle mani uncinate in Una serie di sfortunati eventi. Hai anche visto Ally in serie come Vep, Abiti, Superintelligenza e tanti altri progetti.

L’idiota preferito di Dio Domande e risposte con l’attore di Mohsin Usman Ally

Netflix Life: Conoscevi Ben Falcone o Melissa McCarthy prima di lasciarti coinvolgere L’idiota preferito di Dio?

Usman alleato: In realtà ho lavorato con Ben e Melissa un paio di volte in precedenza, ho prodotto uno spettacolo chiamato Nessuno e anche io ho fatto Superintelligenza con loro, quindi ho avuto un rapporto preesistente con loro.

Penso che siano passati circa sei mesi prima che iniziassimo le riprese, Ben mi ha contattato e mi ha detto: “Ho questa sceneggiatura davvero divertente e questo ruolo per cui penso saresti fantastico, vuoi leggerlo?” Ero tipo, certo! Ho letto e mi sono sentito subito connesso al ruolo. Mi chiedevo se l’avesse scritto per me. [Laughs] Non sono sicuro che l’abbia fatto, ma mi è sembrato molto simile a una parte della mia esperienza di vita lì dentro ed ero elettrizzato, quindi sono salito a bordo.

Netflix Life: In realtà ho appena visto un’intervista che Ben ha fatto sullo show e stava parlando di come il personaggio si riflettesse un po’ su se stesso, quindi è giusto che tu ti sia sentito allo stesso modo. E ricordo di averti visto nei panni dell’Uomo Uncino Una serie di sfortunati eventiil che è stato fantastico, tra l’altro, e in confronto, Mohsin è più l'”uomo etero” rispetto ad alcuni dei personaggi più eccentrici dello show.

Usman alleato: È sempre divertente per me interpretare quel tipo di personaggio etero ogni volta che ne ho la possibilità. Come hai detto, è molto diverso da Una serie di sfortunati eventima è divertente perché permette, come personaggio e come attore, di reagire a ciò che accade intorno a te.

E come attore, una delle cose più basilari in cui devi essere bravo è ascoltare e rispondere. L’uomo etero, in molte di queste scene, prende tutto e poi tira fuori queste piccole battute qua e là. Mi ha permesso di essere davvero presente nel momento.

C’era anche qualcosa nel mio senso dell’umorismo, sono cresciuto al di fuori degli Stati Uniti nell’Africa meridionale e la maggior parte della mia educazione è stata britannica e quindi penso che spesso il mio umorismo, e ciò che trovo divertente, sia una specie di inglese in quel modo. Trovo quell’umorismo schietto e riservato, molto inglese in un certo senso, e anche come sono nella vita. È stato bello aggiungere un colore diverso e una consistenza dell’umorismo allo spettacolo.

Netflix Life: Penso che provi un senso di cameratismo quando guardi lo spettacolo e diventa come un insieme con la chimica che avete ragazzi. Sembrava che ci fosse un sacco di improvvisazione e riffing sul set, era così o era tutto programmato?

Usman alleato: C’è stato un bel po’ di miglioramento in corso. Una delle cose grandiose del lavorare con Ben e Melissa è che ti danno spazio per questo, purché sembri guadagnato. Ho lavorato in passato con spettacoli in cui a volte era come, “Ok, penso che stiamo tutti esagerando un po’ con questo e questo potrebbe non avere più senso”. [Laughs] ma non è mai stato così nel nostro show perché è tutto guadagnato.

Partiamo tutti da ciò che è nella sceneggiatura e otteniamo un paio di riprese in cui lo diciamo semplicemente, ma poi sono davvero bravi a dare agli attori autonomia e proprietà del loro ruolo. Ci sono momenti in cui ci sarà un po’ di improvvisazione in una scena e Melissa poi dirà: “Oh, è meglio!” E in realtà questo aiuta a formare la scena successiva e così via. Ti senti davvero come se stessi collaborando.

Netflix Life: sembra molto naturale, come il tipo di cose che le persone si dicono effettivamente quando si frequentano. Cosa pensi che sorprenderà di più le persone quando guarderanno L’idiota preferito di Dio?

Usman alleato: Penso che saranno sorpresi da quanto cuore e anima ci siano nello show. Penso che, a volte, vedi quella che sembra una commedia sul posto di lavoro e pensi che potrebbero esserci dei dirottamenti e alcune sciocchezze in giro, e ce ne sono sicuramente molte, ma è anche un pezzo davvero toccante e significativo.

Onestamente, con il clima attuale in cui ci troviamo e le difficoltà che si verificano nel mondo, questo spettacolo sembra un po’ un antidoto ad alcune di queste, e non è perché presenta un mondo perfetto, è un mondo pieno di imperfezioni , ma queste sono solo persone normali che si sforzano di fare meglio. Penso che ci sia qualcosa di bello nel vederlo, soprattutto in questo momento.

Questa intervista è stata modificata per lunghezza e chiarezza.

L’idiota preferito di Dio uscirà mercoledì 15 giugno su Netflix.