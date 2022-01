“Intervista col vampiro” (1994) è ora su Netflix – Presenta Kid Kirsten Dunst, il giovane Brad Pitt e Tom Cruise

Mentre Netflix continua a pubblicare una nuova serie di film e programmi TV all’inizio del 2022. Un vecchio classico costellato di star si è fatto strada.’Intervista al vampiro‘ è stato rilasciato nel 1994, con Brad Pitt, Tom Cruise e una giovane Kirsten Dunst. È un dramma horror gotico basato su un romanzo omonimo di Anne Rice pubblicato nel 1976.

Il classico vampiro Flix

Con sede nella moderna San Francisco, la storia inizia con un giornalista che vuole intervistare una persona che afferma di essere un vampiro. Il giornalista, Daniel Molloy, era scettico sulle affermazioni dell’uomo fino a quando non mostra un briciolo delle sue abilità soprannaturali. Louis de Pointe du Lac, interpretato freddamente dall’affascinante Brad Pitt, si muove rapidamente attraverso la stanza in modo disumano per dimostrare a Daniel la sua presenza unica in questo mondo moderno.

Anche a 12 anni, era chiaro che Kirsten Dunst era destinata alla grandezza cinematografica. L’intervista al vampiro è ora su Netflix. pic.twitter.com/xrUG44kWBE — Netflix (@netflix) 14 gennaio 2022

Louis racconta la sua storia di origine da vampiro a Daniel. Ambientato nel 1791, quando Louis era un giovane proprietario di piantagioni fuori dalla Louisiana. Tuttavia, ha perso la voglia di vivere dopo la morte della moglie e del bambino. Vagando senza meta nella foresta ubriaco, accompagnato da una prostituta, incontra un vampiro di nome Lestat de Lioncourt, interpretato nientemeno che da Tom Cruise. Lestat uccide la donna e inizia a nutrirsi di Louis; tuttavia, non lo uccide, anzi trasforma Louis in un vampiro appena nato.

Questo cambiamento stupisce Louis, ma il suo morale umano gli impedisce di banchettare con gli umani mentre Lestat li brama. Questo segna l’inizio della storia piuttosto avvincente poiché Daniel è tutto orecchie, ascolta e contempla ogni singola parola di Louis. D’altra parte, Lestat è deciso a distorcere l’integrità di Louis, attirandolo a banchettare con gli umani. Tuttavia, Louis si astiene dal cedere alla sua brama.

Il fattore Kirsten Dunst in “Intervista col vampiro”

L’attrice bambina, Kirsten Dunst, interpreta un ruolo fondamentale in questo film. Mentre Lestat e Louis trovano una nuova struttura a New Orleans, Louis si imbatte in una ragazzina che piange sul corpo marcio di sua madre. La ragazza, Claudia, interpretata da Kirsten Dunst, corre verso Louis per chiedere aiuto. Il lato oscuro di Louis ha la meglio su di lui mentre banchetta con la ragazza. Nel frattempo, Lestat trabocca di gioia, guardando Louis che finalmente abbraccia la sua personalità di vampiro. Ma Louis resiste e fugge dalla scena. Lestat vede un’opportunità e fa l’impensabile per fare appello alla fame di Louis.

È un avvincente dramma gotico che ti farebbe soffermare completamente sulle storie narrate nel film. Ogni scena ti coinvolge e il cast sgargiante conferisce a questo film un livello completamente diverso.

