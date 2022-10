Intervista al vampiro è su Netflix? (dove guardare)

Anne Rice sta per prendere il controllo di AMC con due spettacoli molto attesi in arrivo. Primo Intervista al vampiro arriverà sulla piattaforma di streaming questo fine settimana e sarà seguito da un adattamento di Le streghe di Mayfair l’anno prossimo.

Intervista al vampiro ha avuto un inizio fantastico, guadagnando consensi quasi universali dalla critica e molta attenzione dai fan irriducibili dei libri e persino dal film del 1994 con Brad Pitt e Tom Cruise. AMC è così fiduciosa con lo spettacolo che la rete lo ha già rinnovato per una seconda stagione prima del suo debutto ufficiale.

Poiché è in onda su AMC, lo spettacolo non sarà su Netflix, ma abbiamo tutte le informazioni su progetti simili sul servizio di streaming e dettagli su dove puoi effettivamente guardarlo Intervista al vampiro.

Intervista al vampiro è su Netflix?

Dal momento che la serie sui vampiri è un originale AMC, non aspettarti che arrivi presto su Netflix, se mai. La buona notizia è che Netflix ha diversi spettacoli e film a tema vampiro (o almeno roba con un’atmosfera simile) disponibili da guardare, come Cielo rosso sangue, Picco cremisi, I vampiri di John Carpenter, Dracula Indicibile, Draculae Fammi entrare.

Sfortunatamente, il film del 1994 con Tom Cruise, Kirsten Dunst e Brad Pitt non è nemmeno su Netflix. Quel film non è in streaming da nessuna parte in questo momento.

Dove vedere Intervista al vampiro

Nuovi episodi di Intervista al vampiro andrà in onda la domenica sera verso le 22:00 ET a partire dal 2 ottobre. Puoi anche recuperare il ritardo tramite il servizio di streaming di AMC, AMC+. Gli abbonati avranno accesso ai nuovi episodi con una settimana di anticipo. Domenica 2 ottobre, i primi due episodi verranno lanciati sull’app AMC+.

Se vuoi guardare il film del 1994, puoi noleggiarlo o acquistarlo tramite rivenditori digitali come Apple TV e Amazon.

Hai intenzione di guardare Intervista al vampiro quando debutterà? Facci sapere i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.