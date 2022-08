Intervista al compositore di Netflix “The Sandman” David Buckley

La nuova grande serie fantasy di Netflix è qui e non solo Sandman sembra spettacolare ma ha una colonna sonora splendidamente realizzata dal compositore nominato agli Emmy David Buckley. Lui è la mente musicale dietro Jason Bourne (2016), Nessuno (2021) e vari videogiochi come Call of Duty Ghosts e Batman Arkham Cavaliere. Siamo riusciti a parlargli in un’intervista e gli abbiamo fatto 4 delle nostre domande e 5 domande della comunità.

Il 5 agosto, Netflix ci presenta il tanto atteso adattamento del fumetto seminale di Neil Gaiman, L’uomo di sabbia; qualcosa che i fan stavano aspettando letteralmente da decenni per vedere finalmente in live-action.

L’uomo di sabbia è una storia difficile poiché salta tra molti generi diversi. Un minuto stiamo guardando un dramma storico, poi è un inquietante orrore. La storia segue Dream – la personificazione antropomorfa dei sogni – mentre svolge i suoi affari come sovrano di The Dreaming; il regno che visitiamo quando andiamo a dormire. All’inizio della serie, Dream viene catturato da un gruppo di occultisti e imprigionato per un decennio, creando una catena di eventi che deve modificare quando scappa. Questo salto di genere si estende anche alla colonna sonora.

Di recente abbiamo avuto la possibilità di parlare con Buckley del suo lavoro su Netflix L’uomo di sabbia. Dai un’occhiata alla nostra intervista, che include le domande dei fan e del membro del cast Mason Alexander Park, che interpreta Desire nella serie!

WoN: Quanto avevi familiarità con i fumetti di Sandman prima di lavorare allo show televisivo?

Conoscevo il personaggio e la storia, ma non avevo letto nessuno dei fumetti. Una delle prime cose che ho fatto è stata scaricare i fumetti sul mio iPad e immergermi nel mondo di Neil Gaiman.

WoN: Quanta sfida è stata scrivere una colonna sonora per Sandman? Uno spettacolo di genere come questo deve richiedere molti stili musicali.

Sì, è stato estremamente impegnativo perché si muove dappertutto. Ma ciò che inizialmente sembrava scoraggiante alla fine è diventato piacevole; i vari paesaggi fornivano nuove opportunità musicali. Tuttavia, una grande parte di quello che dovevo fare era fornire coerenza e una trama musicale in modo che la colonna sonora non suonasse troppo irregolare e confusa mentre ci spostiamo da una storia/episodio all’altro.

WoN: Qual è stato il tuo processo creativo per comporre lo spettacolo?

Come sempre, davvero: ascolta lo showrunner e i creatori dello spettacolo. Hanno abitato questo mondo per molto più tempo di me – sono una delle ultime persone a presentarsi alla festa! Non è che aspetto ordini e mi aspetti che mi venga detto cosa fare: non è successo, grazie a dio. Ma è estremamente importante sentire parlare del loro viaggio e capire veramente cosa stanno cercando di fare e cosa stanno cercando di far sentire il pubblico. Poi si tratta di provare idee, condividere con il team e vedere cosa rimane e cosa no. C’era un bel po’ di tempo su questo, anche se si poteva sempre farne di più. Ci è voluto un po’ per stabilire un tono, ma quando l’abbiamo fatto c’è stato un generale senso di sollievo per il fatto che la colonna sonora aiutasse con la narrazione e aiutasse a creare un mondo specifico per i nostri personaggi.

Com’è stato il processo di collaborazione tra te e il resto del team di Sandman?

Allan Heinberg, lo showrunner, è stata la mia guida, amico, confidente e molto altro su questo progetto. Ha messo insieme tutte le note delle varie parti (ce n’erano alcune) e mi ha aiutato a trovare un modo per rendere tutti felici, mantenendo allo stesso tempo la visione che lui e io abbiamo discusso all’inizio del progetto. Sono stato anche aiutato enormemente da Andrew Cholerton, uno dei produttori, che condivideva gli alti e bassi del processo di composizione a qualsiasi ora del giorno e della notte. Il progetto era vasto, in tutti i sensi, e avere questi professionisti esperti e collaborativi dalla mia parte è stata davvero una benedizione.

Domande inviate dai fan (e da un membro del cast!)

Mason Alexander Park (che interpreta Desire nello show): Come descriveresti il ​​motivo musicale di Desire?

Direi scuro e un po’ sexy. Voci leggermente strane e distorte. È uno dei miei temi preferiti per lo spettacolo.

Swirly (@SwirlingThings): Dream può spesso comportarsi in modo molto diverso a seconda degli altri personaggi con cui sta interagendo. Come l’hai incorporato nella colonna sonora?

Il sogno ha un tema principale: un’idea melodica. L’ho scritto sapendo che doveva operare in molti contesti diversi: inquietante, drammatico, malinconico e trionfante sono solo alcuni dei sentimenti che mi vengono subito in mente.

Anthro (@Anthrossandman): hai strumenti specifici che associ a determinati personaggi e, se li hai, come li hai incorporati nella colonna sonora?

Ci sono alcuni sì. Morpheus è spesso accompagnato da una viola da gamba, doppiata con un synth analogico. Il desiderio ha elaborato la voce. Il corinzio ha un motivo a tromba leggermente ultraterreno. Johanna ha una melodia di violoncello solista. Ma c’è anche un’orchestra completa da utilizzare quando ho bisogno di un suono più grande e più cinematografico.

Jess (@355Jess): C’era un tema, in particolare, divertente da comporre?

Mi è davvero piaciuto scrivere un tema per alcuni personaggi nell’episodio 9. La traccia si chiama God Tells Me to Do It.

Sharmi (@KeyleenKT): Ci sono dettagli che gli ascoltatori potrebbero non notare, ma su cui vorresti attirare l’attenzione?

È difficile rispondere perché ho finito di segnare questo punteggio alcuni mesi fa, e c’era molta musica – penso 8 o 9 ore in tutto. Probabilmente ci sono alcune cose su cui potrei commentare qui, ma non voglio dare via spoiler. Chiedimelo di nuovo tra qualche settimana!

Tutti e dieci gli episodi di L’uomo di sabbia sono disponibili per lo streaming su Netflix dal 5 agosto 2022. Vuoi saperne di più su chi è il protagonista dello spettacolo? Dai un’occhiata alla nostra guida al cast e inizia.