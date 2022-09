Internet reagisce mentre Meghan Markle partecipa al funerale della regina Elisabetta all’Abbazia di Westminster

Dopo una settimana scoraggiante dopo la triste scomparsa della regina l’8 settembre, i reali del Regno Unito hanno finalmente iniziato la cerimonia funebre. I funerali di stato della regina Elisabetta II, la regina più longeva della Gran Bretagna, sono iniziati presso l’Abbazia di Westminster a Londra. Dagli amici di famiglia aristocratici a importanti leader mondiali, tutti sono arrivati ​​per rendere il loro ultimo tributo alla regina. Indipendentemente da ciò, la duchessa del Sussex, Meghan Markle, che prende parte al rituale è considerata il più grande momento clou dell’evento.

Prima della settimana tranquilla, ci sono state serie controversie sulla relazione della regina con i suoi nipoti più piccoli. Il principe Harry e Meghan non avevano il miglior rapporto con la regina quando lei stava respirando per l’ultima volta. A causa del loro ritiro dalla monarchia britannica all’inizio dell’anno, Internet è esploso vedendo la coppia partecipare al funerale.

Twitter esplode a sostegno di Meghan Markle mentre la Duchessa arriva per rendere gli ultimi tributi

Mentre la notizia della morte della regina si diffondeva a macchia d’olio, il nipote Harry non poteva impedirsi di stare con la famiglia devastata. Tuttavia, la duchessa non lo aveva accompagnato ed era rimasta con i bambini. Quindi, vedere Meghan partecipare alla cerimonia funebre nonostante i disturbi personali ha rotto Internet.

Le persone hanno giustamente apprezzato il lavoro (ex)reale messo da parte su Twitter per il rispetto reciproco con suo marito Harry e il suo senso di unità durante una crisi familiare. Meghan è stato uno dei primissimi membri, insieme alla famiglia principale, ad arrivare per la cerimonia. Uno degli utenti a sostegno della duchessa ha twittato,

Quello che mi stupisce è che le persone che si comportano come se il principe Harry e Meghan se ne siano andate perché erano pigre, abbandonando i loro doveri. No! Era a causa dell’odio nei suoi confronti per nessun altro motivo se non per essere nato nero. Harry era al fianco di sua moglie, la sua famiglia era al fianco del pubblico, proprio come stanno facendo ora. — MommyFrazzled (@MFRZProductions) 18 settembre 2022

Se qualcuno pensa seriamente dopo questa settimana che Meghan Markle non ami veramente suo marito, una TAC potrebbe essere in ordine. Tutto ciò è bastato a far correre anche la persona più affettuosa per le colline, ma lei è lì, che gli tiene ancora la mano, a far arrabbiare i razzisti. — Anne Boleyn (“Brazen Hussy”) (@TudorChick1501) 18 settembre 2022

L’intervista a Oprah del principe Harry e Meghan Markle sembra rivelarsi giusta ogni giorno. Il mondo intero sta guardando. — GleamyGleamyGlamGlam (@GleamyG) 18 settembre 2022

Alcuni hanno anche chiamato re Carlo, il monarca recentemente incoronato, per non aver reso abbastanza giustizia per la coppia innocente.

BREAKING: Il re non è in grado di spiegare perché le persone che non lo sono "reali che lavorano" sono ancora chiamati reali, se non funzionano. Inoltre non è in grado di spiegare cosa funziona "reali che lavorano" effettivamente fare x — Traduttrice Laura Kuenssberg (@BBCFLauraKT) 18 settembre 2022

I media affermano che Harry e Meghan (H&M) sono in cerca di attenzione. H&M arriva per il funerale della regina e partecipa come parte della famiglia. Non hanno rilasciato interviste. Tuttavia gli stessi media ci stampano storie OGNI GIORNO! Chi sta davvero cercando attenzione qui? #Harry e Meghan — Nica (@NicaBlack) 18 settembre 2022

La duchessa indossava anche il residuo segno d’amore della defunta suocera per pagare gli ultimi tributi. Indossava gli orecchini di diamanti e perle, che le erano stati dati dalla stessa regina durante il loro primo fidanzamento congiunto ufficiale nel 2018. Non c’è niente di più che un membro della famiglia abbandonato avrebbe potuto fare tenendo da parte i trattamenti acidi e i giorni infelici. Meghan Markle ha davvero resistito alle aspettative delle persone rimanendo insieme alla famiglia a quest’ora.

Prima del funerale, era anche lì con i reali durante il periodo di lutto di 10 giorni. Oltre alla famiglia, al funerale della regina hanno partecipato anche i leader mondiali, tra cui il presidente dell’India Drupadi Murmu, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente francese Emmanuel Macron.

LEGGI ANCHE: Dall’indossare un microfono per Netflix al tenersi per mano, Meghan Markle si ritrova alla fine delle critiche dopo il servizio dei Queen

Quali sono le tue opinioni su Markle che parteciperà al funerale? Condividi i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.

Il post The Internet Reagisce mentre Meghan Markle partecipa al funerale della Regina Elisabetta all’Abbazia di Westminster è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.