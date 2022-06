“Interceptor” mantiene il primo posto a livello globale su Netflix nonostante le scarse recensioni, superando 35 milioni di ore di visualizzazione

A volte sembra confuso guardare le classifiche di Netflix. Bene, gli spettatori creano il grafico in un certo senso. Guardando allo scenario attuale, l’azione americana recentemente pubblicata Intercettore in cima alla classifica. Il trailer non ha impressionato molti spettatori. Nonostante abbia ricevuto recensioni negative, il film è arrivato in cima. Diamo un’occhiata a maggiori dettagli.

Interceptor su Netflix Charts #1

L’azione americana è stata presentata in anteprima su Netflix il 3 giugno 2022. È un vecchio stile film d’azione con un tocco di moderna politica di genere. La trama del film è un piccolo cliché. Parte dell’esecuzione delle azioni è goffa. La coreografia dei combattimenti è piatta, soprattutto nel climax. Ma la via d’uscita dalla vita reale e nel mondo immaginario è qualcosa che puoi ottenere qui. Questa è una recensione per il film.

Nonostante una tale recensione, l’apertura collezione del film è stato un lordo interno di $ 124 milioni e un lordo internazionale di $ 248 milioni.

Alcuni spettatori hanno apprezzato la protagonista femminile nel film. Ad alcune persone è piaciuto il modo in cui la trama svela gli eventi. Mentre ad alcuni è piaciuta l’azione, ad altri è piaciuta l’esperienza globale del film. Chris Hemsworth ha aiutato Elsa Pataky a prepararsi per il ruolo.

Alcune recensioni dei fan del film

Mentre Pomodori marci ha valutato questo film 4,9 su 10 voti medi, IMDb ha dato 4,5 su 10. Alcune persone hanno apprezzato il film. Ha condiviso la sua esperienza in questo modo tramite Twitter.

#Interceptor su #Netflix è un film d’azione dannatamente tosto. Ha una guida femminile dura come le unghie che tiene a bada una fascia di terroristi statunitensi dall’abbattere l’ultima base di intercettori per consentire attacchi nucleari sul suolo statunitense. I soliti tipi stanno dando merda a questo film. Non ascoltarli. — Michele Malone (lui/lui) (@obtainedmage) 3 giugno 2022

Un altro ha elogiato il vantaggio attore in risposta e ha difeso l’attore dicendo che la gente non dovrebbe essere sorpresa di vedere una donna combattere contro un intero plotone di maschi.

I “soliti tipi” sono i fan con un vero gusto per i film d’azione che non riescono a sospendere la loro incredulità quando una donna di 4 pollici più alta della definizione legale di nano, sconfigge da sola un intero plotone di terroristi maschi alfa in un combattimento corpo a corpo. — Privilegiato a destra (@privilegiato a destra) 5 giugno 2022

Un altro ha elogiato il film e ha detto che non era poi così male. Guardando Chris Hemsworth nel film è stata un’esperienza divertente.

Il film non era così male anche se avrebbe potuto essere molto meglio. Ma ciò che ne è valsa la pena è stato vedere Chris in quei piccoli cameo. Era esilarante. A proposito, ha prodotto il film. — Nelson Banuchi (@aCross2Heaven) 6 giugno 2022

Mentre alcuni consideravano il film il peggiore. Hanno suggerito che se hai tempo extra e non lo vuoi indietro, guarda il film.

Se hai 1 ora e 40 minuti della tua vita che non vorresti più indietro, guarda #Interceptor su Netflix, è puro stronzo. — Micky O’Tang (@VPikey) 6 giugno 2022

Un fan lo ha preso in giro e ha detto che era un commedia. Ha fatto loro una bella risata.

Appena finito di guardare l’attesissima commedia #interceptor su @netflix non era poi così male, ci siamo fatti davvero una risata… MOLTO! — Nat D. (@SoCalGal420) 6 giugno 2022

Bene, poiché persone diverse hanno opinioni diverse, non possiamo semplicemente guardarlo da un lato. L’hai già visto? Guardalo qui solo su Netflix.

