Interceptor ha permesso a Elsa Pataky di essere un modello per sua figlia

Elsa Pataky recita in un nuovo film d’azione, Intercettore, che uscirà venerdì su Netflix. Come protagonista di molti Fast & Furious film, l’attrice ovviamente non è estranea al genere d’azione, ma è bello vederla protagonista di un film tutto suo.

La parte migliore è che sembra che suo marito, la star della Marvel Chris Hemsworth, sia molto favorevole all’espansione di Elsa in film come Interceptor. Elsa ha parlato con Netflix Life del suo film e ha menzionato che Chris è stato colui che l’ha incoraggiata a dire di sì al ruolo! È giusto che sia anche produttore esecutivo del film.

Ma non è stato solo l’incoraggiamento di suo marito a far accettare a Elsa il film, ha sempre sognato di essere una star d’azione e come madre, Elsa è orgogliosa di fare un film che le permette di essere un modello per i suoi figli.

Guarda cosa ha da dire Elsa in merito IntercettoreIl messaggio di emancipazione femminile e le sue dolci ragioni per farlo qui sotto!

Interceptor ha permesso a Elsa Pataky di essere un modello per i suoi figli

Mentre i fan potrebbero conoscere bene Chris grazie al suo ruolo da protagonista come Thor nel Marvel Cinematic Universe, Intercettore dando a Elsa la possibilità di farsi avanti e sfidarlo per il titolo di genitore d’azione della casa.

Per Elsa era importante mostrare alle sue figlie che possono tutto ciò a cui hanno deciso e nulla può fermarle. “Anche per i miei bambini è una buona lezione”, dice.

Leggi la sua citazione completa:

Essendo una mamma a casa, e Chris è l’uomo d’azione di casa, i miei figli mi hanno appena visto come una mamma, che andava a prenderli a scuola e [preparing] i loro contenitori per il pranzo, quindi essendo un modello per mia figlia da dire, va bene anche tua madre può prendere a calci in culo in questi film ed essere un eroe d’azione. È per mostrarle che può fare quello che vuoi e niente può fermarti. E anche per i miei ragazzini è una buona lezione.

Elsa Pataky sul forte messaggio di emancipazione femminile di Interceptor

Non solo lo è Intercettore pieno di sequenze d’azione tese e combattimenti fantastici, il film ha anche un forte messaggio di emancipazione femminile attraverso il suo DNA. Elsa ha parlato con Netflix Life di come il regista e co-sceneggiatore Matthew Reilly volesse creare un intrigante retroscena per la protagonista femminile, il capitano JJ Collins.

La maggiore profondità di JJ ha dato a Elsa molti contenuti con cui giocare, rendendola “interessante da giocare”.

È stato interessante come [Matthew] voleva raccontare la storia di questa donna. Voleva una donna con questa storia alle spalle, che è passata attraverso la vita e ha avuto molte esperienze e ne ha passate molte. C’era una pesantezza nel personaggio che era interessante da interpretare, cosa che spiega perché non vuole arrendersi è perché tutto ciò che ha passato prima. Apporta molto al personaggio, rendendola più di una ragazza d’azione.

Intercettore inizia lo streaming questo venerdì, 3 giugno.