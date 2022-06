Interceptor (2022): Recensione- Non brilla, ma ha abbastanza per soddisfare i drogati di film d’azione

Gli abbonati spesso entrano su piattaforme di streaming per spettacoli tent-pole e poi finiscono per provare a consumare il servizio per cui hanno pagato. Una rapida occhiata alla scheda Prossimamente ti mostrerà che Netflix ha costantemente cose in cantiere. Ciò fornisce agli spettatori contenuti freschi che possono rivelarsi divisivi. Mentre alcuni potrebbero mettere in dubbio l’esecuzione e la direzione creativa di queste offerte, la prospettiva di un nuovo film potrebbe eccitare altri. Intercettore è un film come non brilla. Tuttavia, questo thriller popcorn ricco di azione ha abbastanza per soddisfare i drogati di film d’azione che possono ignorare un omaggio molto ovvio.

Cos’è Intercettore di?

Il film va dritto al punto. Nel primo minuto stesso, vediamo le parole sullo schermo che ci informano su queste strutture della vita reale e sul loro scopo. Gli intercettori sono i missili schierati per annullare le minacce nucleari a una nazione. Questi missili sono alloggiati su installazioni di difesa offshore, una delle quali funge da location per il debutto alla regia di Matthew Reilly.

Una base dell’esercito viene occupata da cavalli di Troia che affrontano una dura opposizione sotto forma di JJ Collins (Elsa Pataky). Rappresenta l’unica linea di difesa tra i terroristi e la pace.

Di cosa c’è di buono Intercettore su Netflix?

Questo film Netflix di 96 minuti ci arriva subito. Il regista Matthew Reilly non perde tempo e vediamo Collins incaricato di raggiungere la sala di comando entro i primi cinque minuti; Il tentativo di acquisizione avviene entro i primi dieci. Questa mancanza di accumulo si è rivelata un vantaggio, poiché qualsiasi retroscena qui sembrava troppo forzato.

Anche se è forzato, il pubblico capirà le motivazioni di Collins dalla tecnica dello “show don’t tell”. Questi forniscono una visione del motivo per cui spingerà i limiti per il suo paese. Poiché questa tecnica è servita allo scopo, ci si chiede perché la sceneggiatura di Reilly e Stuart Beattie includesse scene del passato di Collins.

Le scene d’azione del film possono farti divertire in quanto non sono troppo lunghe, troppo brevi o troppo inverosimili da capire. Chiaramente, Reilly ha fatto un buon lavoro nel ricordare che i soldati e i mercenari assunti sono umani con limitazioni in combattimento.

Intercettore si concentra sull’inclusività e la diversità nel mondo. I protagonisti dell’esercito sono quelli che vengono presi di mira per determinati fattori, ma perseverano per superare le discriminazioni.

Un’altra cosa buona di Netflix Intercettore è il cameo del produttore esecutivo. È un buon tempismo e il vero marito della protagonista sembra sostenerla da lontano.

Cosa non va in Interceptor?

Intercettore su Netflix è ambientato ai giorni nostri con la narrazione che lo mostra attraverso dei flashback. Anche se questa è una buona cosa, l’adattamento della faida della Guerra Fredda è semplicemente esagerato.

Il montaggio è stato scadente in alcuni punti. Un caso particolare che si è distinto è stato quando Collins stava combattendo l’agente donna avversaria. La telecamera ha mostrato che Collins prendeva un colpo e ricadeva sui controlli. Quindi, il pubblico ha potuto vedere il suo avversario girare verso gli schermi nella sala di controllo. Tuttavia, dopo due-tre secondi, a seguito di un taglio, Pataky premette i comandi come se cadesse al rallentatore.

Più flashback in Intercettore sembra fuori posto; la lotta per il paese sarebbe stata una ragione sufficiente per un soldato per superare le avversità. La battaglia interna e il retroscena dell’affissione della punizione erano chiaramente usati solo per il gusto di farlo. Intercettore non sarebbe cambiato dall’inizio alla fine se queste scene non fossero uscite dalla sala di montaggio.

Gli appassionati di azione potrebbero trovare un po’ scioccante la mancanza di una telecamera fissa, e questo potrebbe vederli combattere l’impulso di trovare qualcos’altro su Netflix. Gli amanti dei dettagli potrebbero persino chiedersi come una sostanza abbia ridotto una pistola in vapore, ma non abbia danneggiato la pelle umana così tanto. Può sembrare che Reilly non abbia davvero pensato a questo omaggio agli anni ’80.

Questo da solo avrebbe potuto dimostrarsi sufficiente. Tuttavia, la scelta del guardaroba di Collins potrebbe vedere i fan paragonarla a un poliziotto che ha avuto un’eroica vigilia di Natale alla Nakatomi Tower. A differenza di McClane e Gruber, Collins e Alexander Kessel sono personaggi non memorabili che non fanno credere al pubblico di essere indispensabili nel ruolo.

Dovresti guardare Intercettore su Netflix?

In retrospettiva, il pubblico avrebbe dovuto prendere il primo fotogramma del film con le parole “Avviso area riservata” sul serio. Ambientato ai giorni nostri, il ritorno alla Guerra Fredda e i flashback inseriti a casaccio potrebbero non spingere questo Netflix Original nell’elenco dei consigli di nessuno. Tuttavia, i drogati d’azione possono fare il pieno grazie a numerose scene di combattimento durante il film. Potrebbe piacergli, poiché i film moderni di solito hanno un accumulo allungato fino al combattimento finale che non ha una buona ricompensa.

Guadare Intercettore se vuoi avere un assaggio di film d’azione di un’epoca passata, ma entra con basse aspettative. Se sei una persona a cui piacerebbe essere sorpreso, stai lontano da Intercettore su Netflix.

