India de Beaufort di Firefly Lane età, altezza, Instagram, ruoli

Via delle lucciole, con Katherine Heigl e Sarah Chalke nei panni delle migliori amiche Tully e Kate, tornate con la stagione 2 il 2 dicembre, e i fan dello show che hanno già acceso la serie avrebbero notato alcune nuove aggiunte al cast, tra cui l’attrice e cantante britannica, India de Beaufort .

La bellezza bruna interpreta Charlotte, che incontriamo per la prima volta come una “aspirante giornalista tranquilla e riservata con una cotta senza speranza per Johnny Ryan”, che nel corso degli anni diventa una “reporter di fama mondiale, sicura di sé e sofisticata”.

Se l’attrice ti incuriosisce, o semplicemente vuoi saperne di più su di lei, sei nel posto giusto! Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Viale delle lucciole attrice.

Età dell’India de Beaufort

Nata il 27 giugno 1987 a Kingston upon Thames, nel Regno Unito, l’attrice britannica ha attualmente 35 anni. Il suo segno zodiacale è Cancro.

Altezza dell’India de Beaufort

Secondo IMDb e altre fonti, l’attrice di Charlotte è alta 5 piedi e 3 pollici.

India de Beaufort Instagram

Se stai cercando di dare un seguito al britannico sui social media, puoi trovarla sotto l’handle di Instagram @indiadebeaufort. L’attrice è molto attiva sulla piattaforma di condivisione di immagini e video, quindi ci sono un sacco di contenuti da divorare e con cui interagire.

Ruoli di India de Beaufort

Ti chiedi da dove potresti riconoscere l’India? Bene, con 34 crediti di recitazione a suo nome, ci sono molti film e programmi in cui potresti averla vista. Più di recente, l’attrice di Firefly Lane è apparsa in Netflix Slumberland interpretato anche da Jason Momoa. Tuttavia, è probabilmente meglio conosciuta per aver recitato in Corri Fatboy Corri (2007), Come ho incontrato tua madre (2013), Famiglia moderna (2019), e Kimi (2022).

Ha anche una lunga carriera come doppiatrice ed è il volto dietro alcuni iconici personaggi animati. Alcuni dei suoi lavori animati includono:

Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years

È Pony

I nuovi Looney Tunes

Tutti acclamano Re Julien

Guarda la sua filmografia completa – qui!