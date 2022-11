Proprio come negli anni ’90, “la mano” è stata animata da un attore reale. Incontriamo Victor Dorobantu, l’uomo dietro La cosa del mercoledì.

In un mondo di CGI, potrebbe sorprenderti apprendere che in realtà c’era un attore che si muoveva sul set del mercoledì di Netflix per dare vita a Thing.

Lo spin-off della famiglia Addams è uscito su Netflix mercoledì (ovviamente) 23 novembre e vede protagonisti Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman e Victor Dorobantu nei panni di Thing.

Victor Dorobantu nei panni di Thing sul set di mercoledì. Cr. Tomasz Lazar/Netflix © 2022

Victor Dorobantu ha dato vita a Thing on Wednesday

In un’intervista con Screen Rant, l’attore ventenne di Wednesday Addams ha spiegato che Dorobantu è stato scelto per interpretare il ruolo poiché Tim Burton voleva che Thing fosse interpretato come nei film degli anni ’90.

“Ma Tim voleva che fosse un vero attore come nei film degli anni ’90, quindi è stato questo mago di nome Victor [Dorobantu]’, ha detto Ortega, ‘indossava un completo blu e si nascondeva dietro i muri e sotto i letti’.

Ha poi spiegato che Dorobantu indossava una protesi sulla parte superiore della mano “in modo che sembrasse un pomello da polso, e lui sarebbe andato in giro”.

L’attore ha trascorso “ore” tra capelli e trucco

Secondo Ortega, c’era molto di più che indossare la protesi e dirigersi verso il set: Dorobantu avrebbe impiegato “ore” per prepararsi.

Cosa sul set di mercoledì. Cr. Tomasz Lazar/Netflix © 2022

“A Tim piacevano molto i suoi modi, e ogni giorno passava ore a truccarsi e truccarsi solo per mettersi quella mano”, ha spiegato.

“Poi giravamo alcune cose con lui, e altre volte giravamo senza assolutamente niente. Gireremmo con la controfigura lì; mai fatto la pallina da tennis.

“Stavo lavorando con un attore e rispondendo a lui o non stavo guardando nulla, e poi alla fine di ogni ripresa, avremmo dovuto portare queste palline grigie e argento e una cartella colori in modo che potessero aggiungere CGI. Quelle scene richiedevano sempre più tempo per questo motivo.

Come comunica Cosa di mercoledì

Dorobantu non solo aveva la responsabilità di dare vita alla mano iconica nello show, ma aveva anche il potere su come il personaggio comunica con gli altri.

Anche se guardando la mossa del personaggio mentre comunica con Wednesday ed Enid potresti pensare che sia tutto molto scritto, ma l’ex attore di Scream ha detto che non era così organizzato.

Ha detto: “È stato così divertente perché il linguaggio Thing è stato appena inventato quel giorno. Ogni giorno ci presentavamo e dicevamo, Ahhh… Sembra giusto. Mi sembra di sapere cosa sta dicendo.’”

Jenna Ortega nei panni di Wednesday Addams, Thing nell’episodio 102 di Wednesday. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

