Incontra Shannon Gibbs, tennista da 100 MPH di Jackass 4.5

Un secondo film da seguire Asino per sempre, Asino 4.5 ha più nuovi contenuti per i fan, inclusa una formazione di palline da tennis da 100 MPH.

Ti presentiamo l’attore e il tennista coinvolti nella scena con la linea di tiro della pallina da tennis e vediamo cosa dicono i fan sul film su Twitter.

Diretto da Jeff Tremaine e interpretato da tutti i soliti sospetti, tra cui Steve-O, Chris Pontius, Johnny Knoxville e altri, Asino 4.5 è una raccolta di filmati inutilizzati inizialmente girati per Asino per sempre. Dal momento che la troupe ha raccolto così tante riprese per il primo film, hanno deciso di farne un altro.

Asino per sempre | Trailer ufficiale (film 2021)

BridTV

3642

Asino per sempre | Trailer ufficiale (film 2021)

https://i.ytimg.com/vi/FNq-QT2Jpng/hqdefault.jpg

830452

830452

centro

13872

Incontra Shannon Gibbs

Shannon Gibbs è conosciuto come un pluripremiato regista, attore e stilista non binario di Los Angeles, che ha anche un servizio da tennis meschino.

Gibbs ha scritto, prodotto e recitato nella serie televisiva Terra dei Mietitoricosì come Veri esseri umani adulti e un breve chiamato Il mio.

Il loro Instragam afferma che possono servire una pallina da tennis a 100 MPH, cosa di cui l’equipaggio di Jackass ha sfruttato appieno.

Descrivendosi come un “giocatore di tennis riluttante per tutta la vita”, Gibbs ha affermato di non essersi “mai sentito più visto” che partecipare a Asino 4.5.

In un’intervista con VoyageLA, Gibbs fornisce l’introduzione perfetta:

“Penso di essere sempre stato un narratore pan-creativo, oscillante tra diversi modi di affrontare l’esperienza umana. Fin dall’inizio che posso ricordare, ho scritto storie, messo in scena spettacoli per la famiglia allargata, diretto i miei amici (il mio primo ricordo che questa è stata una produzione di Harry Potter nel parco giochi) e giocato a travestirmi, proprio così tanto vestirsi”.

Impossibile caricare questo contenuto

Recensioni per Jackass 4.5

Di seguito, abbiamo incluso una raccolta di tweet di fan che non hanno altro che elogi per la nuova edizione di Asino su Netflix, incluso un fan che ha affermato di averli ispirati ad andare a guardarli tutti Asino film realizzato.

Impossibile caricare questo contenuto

…ancora non dorme. guardato Jackass 4.5, che poi ha portato a guardare tutti i film di Jackass. ho riso a crepapelle. — funn ((O)) (@cavemaninspace) 23 maggio 2022

Impossibile caricare questo contenuto

guardato jackass 4.5 la scorsa notte (non ne ho guardato nessuno dalla mia adolescenza). come sono questi ragazzi ancora vivi. (Mi è piaciuta molto la stupidità). — _c.k.fraser (@NomDeThingy) 23 maggio 2022

Di Jo Craig – [email protected]

Jackass 4.5 è ora in streaming su Netflix.

In altre notizie, il patrimonio netto di Victoria Justice è stato esplorato, attore di A Perfect Pairing di Netflix