Incontra Micah McDonald, l’appuntamento di Emma Hernan dalla vendita della quinta stagione di Sunset

Nelle 5 stagioni di Vendo tramontoabbiamo visto tanti nuovi personaggi, insieme alla nostra reintroduzione a quelli vecchi. A partire dal Chelsea Lazkani a Emma Hernan, i fan hanno avuto molte reazioni contrastanti a questi nuovi arrivati. Un altro nome nell’elenco dei nuovi arrivati ​​che vediamo lungo il corso Vendo tramonto è quello di Michea McDonald.

Dopo la fine della quinta stagione dello show, i fan erano troppo assorbiti Il matrimonio di Heather e La nuova storia d’amore di Christella fianco Christine Quinn potrebbe essere licenziata per notare il partner di Emma. Ora che gli spettatori hanno avuto abbastanza tempo per notare tutti i dettagli, tutti gli occhi sono puntati su Micah McDonald, l’appuntamento di Emma Hernan della quinta stagione di Vendo tramonto.

Cosa fa Michea? Qual è il suo patrimonio netto?

Michea lavora come a promotore immobiliare che stava lavorando su a Casa di 10.000 piedi quadrati a Beverly Hills. Questo è quando si è imbattuto per la prima volta in Emma Hernan. Oltre al suo lavoro come promotore immobiliare che lo collega a Hernan, anche McDonald possiede un ristorante. Più precisamente, questo è un bar mezcal nel villaggio di Atwater chiamato Sagrado Mezcaleria. Forse, se ci sei LApotresti anche prendere le famose empanadas vegane di Emma nel posto.

Considerando come McDonald sembra essere un imbroglione, non sarebbe uno shock per molti sapere che il suo patrimonio netto è intorno 1 milione di dollari. Anche se suona come una grande impresa per qualcuno nel loro fine anni ’30, non è tutto quello che c’è. Con la sua nuova avventura di una catena di ristoranti in linea, i fan si aspettano che questo numero aumenterà in modo significativo nel prossimo futuro.

Cosa c’è in serbo per Micah McDonald ed Emma Hernan sui set di Vendo tramonto?

Dopo che la stagione si è conclusa con Michea ed Emma apparentemente mettersi a proprio agio l’uno con l’altro, i fan si aspettano sicuramente che la storia d’amore trovi la sua strada nella sesta stagione di Netflix Original. Emma ha detto: “Io e Micah abbiamo sicuramente qualcosa di speciale. Sicuramente ci stiamo ancora godendo la reciproca compagnia.”

Per quanto riguarda il loro futuro insieme, di cui i fan sono molto curiosi, anche Emma ha parlato dello stesso. “Ci siamo avvicinati. Ma è proprio lì. Quindi, vedremo. Forse nella sesta stagione ci sarà un’etichetta, un anello. Chi lo sa?Nessuno lo fa, ma molti sicuramente non vedono l’ora.

Vendo tramonto la stagione 5 è su Netflix. Trasmetti in streaming ora!

