Incontra le stelle nascenti del nuovo K-drama di Netflix

Da dove riconosci il cast del nuovo drama coreano Alchemy of Souls e dove puoi trovare le fantastiche star su Instagram?

Oggi, 18 giugno, il primo episodio dell’attesissima serie drammatica coreana “Alchemy of Souls” sarà finalmente presentato in anteprima su tvN e in tutto il mondo tramite Netflix.

Il nuovo spettacolo fantasy romantico ha sicuramente alcune grandi aspettative da soddisfare poiché ha occupato l’importantissimo blocco di programmazione del sabato sera in Corea del Sud.

Mentre molti giovani attori si sgretolano sotto la pressione, i fan possono essere sicuri che il cast di Alchemy of Souls sta per portare un’avventura da ricordare, ma da dove li riconosci?

Alchemy of Souls si concentrerà sul trio principale formato da Lee Jae-wook nei panni di Jang Uk, Jung So-min nei panni di Mu-deok, Hwang Min-hyun nei panni di Seo Yool.

Jang Uk è noto come un piantagrane, ma la sua vita di lusso come figlio di un nobile non è priva di stress poiché le voci di una nascita scandalosa si diffondono nella popolazione. Nonostante abbia un carattere calmo, ha grandi progetti per il suo futuro e soprattutto per i guai che il potere potrebbe portare.

Mu-deok è il potente spirito di un antico assassino, ma attualmente è bloccato nel corpo di una donna cieca. Sebbene abbia ovviamente una connessione istantanea con Jang Uk, non sta tirando pugni quando accetta di addestrarlo nel combattimento corpo a corpo.

Seo Yool invece è allegro e ottimista. Essendo l’unico erede di un’incredibile fortuna, è più concentrato sul vivere la vita al massimo separandosi e tenendosi al passo con le ultime voci sugli affari.

Lee Jae-wook nel ruolo di Jang Uk

Lee Jae-wook è un attore sudcoreano di Seoul ed è ampiamente considerato una delle stelle in più rapida ascesa dell’industria del K-drama, avendo fatto il suo debutto professionale solo nel 2018.

È apparso per la prima volta in Memories of the Alhambra come Marco Han (2018-19), con ruoli successivi in ​​The Battle of Jangsari (2019) e Search: WWW (2019). La grande svolta del 24enne è arrivata più tardi nell’anno in cui ha interpretato Baek Kyung in Straordinary You, un ruolo che è valso come miglior nuovo attore agli MBC Drama Awards e Rookie of the Year agli Asia Artist Awards.

In seguito avrebbe recitato come uno dei due personaggi principali della serie incredibilmente popolare Do Do Sol Sol La La Sol (2020), così come apparizioni cameo in True Beauty (2020), Move to Heaven (2021) e Kiss Six Sense ( 2022).

Puoi seguire Lee Jae-wook su Instagram @jxxvvxxk.

Jung So-min nel ruolo di Mu-deok

Anche Jung So-min è di Seoul, in Corea del Sud, ed è una veterana dell’industria del K-drama rispetto a Jae-wook dopo aver fatto il suo debutto nel 2010 nonostante avesse solo 33 anni.

È diventata famosa a livello mondiale dopo la sua interpretazione in Bad Guy e Playful Kiss, entrambi presentati per la prima volta nel 2010. Ha poi recitato in artisti del calibro di D-Day (2015), What’s Wrong with Secretary Kim (2018) e Homme Fatale (2019). ), prima di un ruolo importante come Han Woo-joo nel popolare dramma medico Soul Mechanic (2020).

Puoi trovare Jung So-min su Instagram @somin_jj.

Hwang Min-hyun nel ruolo di Seo Yool

Infine, abbiamo Hwang Min-hyun, noto come Minhyun, che è un cantante, cantautore e attore di Busan. Minhyun è diventato famoso come parte della boyband sudcoreana NU’EST e successivamente Wanna One dopo essere apparso nella serie Produce 101.

Pur vantando una fantastica carriera musicale, il 26enne è ancora relativamente nuovo nell’industria televisiva e cinematografica. Ha debuttato come attore nel film giapponese La loro distanza (2015) come Nam Sang-soo, con il suo ruolo nella rappresentazione teatrale musicale di Maria Antonietta che gli è valsa come miglior nuovo attore agli Stagetalk Audience Choice Awards 2019.

Tuttavia, è stato solo con la sua interpretazione di Go Eun-taek in Live On (2020-21) che è davvero esploso nel mainstream.

Puoi trovare Minhyun e unirti ai suoi 3,6 milioni di follower su Instagram @optimushwang.

Un elenco completo del cast di Alchemy of Souls include:

Park Sang-hoon nel ruolo del giovane Jang Uk

Moon Seong-hyun nel ruolo del giovane Seo Yool

Oh Na-ra come Kim Do-joo

Joo Sang-wook nel ruolo di Jang Kang

Yoo Jun-ha cantato nel ruolo di Park Jin

Yoo In-soo come Park Dang-gu

Lee Do-kyung nel ruolo di Heo Yeom

Hong Seo-hee come Heo Yun-ok

Jung Ji-an nel ruolo di Soon-yi

Jo Jae-yoon nel ruolo di Jin Mu

Choi Ji-ho nel ruolo di Gil-ju

Park Eun-hye nei panni di Jin Ho-kyung

Arin nei panni di Jin Cho-yeon

Shin Seung-ho nel ruolo di Go Won

Kang Kyung-heon nel ruolo di Seo Ha-sun

Park Byung-eun nel ruolo di Go Seong

Park So-jin nei panni di Joo Wol

Lim Cheol-soo nel ruolo di Lee Cheol (Insegnante Lee)

Seo Hye ha vinto come So-yi

Jeon Hye ha vinto come Ae-hyang

Vai Yoon-jung come Nak-su

Yeom Hye era una misteriosa donna di mezza età