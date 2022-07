Incontra la prima moglie di Mutt Lange, Stevie Vann, nei panni del documentario Netflix di Shania Twain

Il documentario Netflix di Shania Twain, Non solo una ragazza, vede la cantante parlare della sua separazione dal suo ex marito, Mutt Lange. La sua prima moglie era un’altra cantante di nome Stevie Vann.

Shania ha sposato il suo primo marito, Robert John “Mutt” Lange, nel 1993, e la coppia è rimasta insieme fino al 2010. Prima di sposarsi con la “Regina del Country Pop”, il produttore musicale sudafricano è stato sposato con il cantante zambiano Stevie.

Foto di Gareth Davies/Getty Images

Incontra la prima moglie di Mutt Lange, Stevie Vann

Mutt e Stevie sono stati sposati per otto anni tra il 1970 e il 1978.

Come la seconda moglie di Mutt, Shania, anche Stevie Vann è una cantante.

Sul suo sito web, Stevie rivela di essere nata a Mufulira, in Zambia, in un piccolo villaggio africano. Lei e Mutt si sono incontrati quando stavano entrambi partecipando al stessa scuola.

La coppia si è sposata in Sud Africa e ha formato una band chiamata Hocus.

Alcune delle canzoni popolari di Stevie lo sono Senza il tuo amore, prenderò il tuo cuore e Ricorda il mio nome.

Dopo la sua rottura con Mutt, Stevie ha formato un gruppo di supporto chiamato Bones. In seguito si è assicurata un accordo con la Planet Records.

Dopo l’accordo, due dei brani di Stevie sono entrati nella top 20 delle classifiche dei singoli degli Stati Uniti. I suoi album, Calde notti estive e Il Campione ha anche ricevuto ampi consensi.

Ora è coinvolta nel coaching vocale e nella produzione vocale e discografica.

Foto di Paul Natkin/Getty Images

Uno sguardo al viaggio di Stevie Vann e Mutt Lange insieme

Stevie e Mutt cantavano jingle nei loro primi giorni come coppia sposata e musicisti in erba. Il duo ha trascorso le notti scrivendo e registrando canzoni e suonando.

Stevie attribuisce a Mutt il merito di averla aiutata ad affinare e perfezionare le sue capacità di produzione. Definisce persino il suo ex marito “uno dei migliori produttori del pianeta”.

Sul suo sito web, la prima moglie di Mutt Lange rivela che ai due è stato offerto un contratto di gestione nel Regno Unito e si sono trasferiti in Inghilterra subito dopo.

I due pubblicarono presto il loro primo singolo, Proprio sull’uomo che corre.

Mutt è diventato un grande produttore musicale e ha lavorato con artisti del calibro di Shania Twain, AC/DC, Def Leppard, Bryan Adams, Michael Bolton e Britney Spears, tra gli altri nomi popolari.

Il sito web di Stevie rivela che i due sono ancora migliori amici.

Shania Twain parla del divorzio da Mutt Lange nel suo documentario

Shania rivela che nel 2008 ha appreso che suo marito, Mutt, aveva una relazione con la sua cara amica e assistente personale, Marie-Anne Thiebaud. A quel punto, era ancora in procinto di riprendersi dalla malattia di Lyme.

“In quella ricerca per determinare cosa stesse causando questa mancanza di controllo con la mia voce e questo cambiamento nella mia voce, stavo affrontando un divorzio. Mio marito mi lascia per un’altra donna”, ha ricordato la 56enne. “Ora, sono a un livello completamente diverso. E non vedo alcun senso nell’andare avanti con una carriera musicale”.

La coppia, che condivide un figlio di nome Aja, che ora ha 20 anni, si è separata nel 2008.

Shania ha paragonato il dolore per la fine del suo matrimonio a quello per la perdita di entrambi i genitori in un incidente d’auto nel 1987, quando aveva solo 22 anni.

Shetland | Rimorchio serie 7 | BBC BridTV 10968 Shetland | Rimorchio serie 7 | BBC https://i.ytimg.com/vi/WQILISHxu0E/hqdefault.jpg 1060798 1060798 centro 13872

In altre notizie, perché sono state inventate le ciglia finte? Uno sguardo all’accessorio cosmetico