Incontra Jayme Hargreeves della stagione 3 di The Umbrella Academy

**Attenzione – Spoiler avanti per The Umbrella Academy**

L’Accademia degli Ombrelli i fan stanno attualmente guardando la terza stagione su Netflix e il fandom è ansioso di saperne di più su Jayme Hargreeves.

Ti diamo un’introduzione adeguata al personaggio, spieghiamo i suoi poteri e riveliamo l’attore che interpreta il nuovo personaggio.

Creato e sviluppato da Steve Blackman e Jeremy Slater per Netflix e basato sull’omonima serie di fumetti di Gerard Way, Gabriel Bá e Dark Horse Comics, L’Accademia degli Ombrelli è interpretato da Elliot Page, Aidan Gallagher, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Tom Hopper e altri in una serie di supereroi che viaggia nel tempo su una famiglia disfunzionale, che ha il mistero del padre morto e un’apocalisse da affrontare.

L’Accademia degli Ombrelli | Rimorchio della terza stagione | Netflix BridTV 10169 L’Accademia degli Ombrelli | Rimorchio della terza stagione | Netflix https://i.ytimg.com/vi/qM4Lzc5MXwY/hqdefault.jpg 1018485 1018485 centro 13872

Chi è Jayme Hargreeves e quali sono i suoi poteri?

Jayme Hargreeves è stato introdotto L’Accademia degli Ombrelli Stagione 3 come membro della Sparrow Academy, nata quando i fratelli originali hanno cambiato la linea temporale.

Jayme è uno dei 43 bambini superpotenti nati il ​​1 ottobre 1989, adottato da Reginald Hargreeves, ed è descritto come “un solitario con un ringhio spaventoso che sarebbe saggio evitare a tutti i costi. Non dice molto perché non è necessario”.

I poteri del personaggio includono la capacità di produrre sputi allucinogeni – facendo sì che le vittime del suo veleno incontrino allucinazioni – ed è anche un’esperta combattente.

Netflix

Incontra Cazzi David

L’attore Cazzie David ha fatto la sua prima apparizione nella serie Disney del 2007 Hanna Montana per un episodio prima di una pausa di quasi 10 anni.

David è poi apparso nella miniserie Ottantasei – dove ha interpretato Remi, ha scritto e diretto la serie – e ha anche un piccolo ruolo nella serie Vita & Beth.

L’attore è accreditato come in cinque episodi di L’Accademia degli Ombrelli Stagione 3 e non ha progetti imminenti.

David ha un ampio seguito di oltre 600.000 su Instagram ed è anche noto per aver avuto una relazione con Pete Davidson.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro

Quanti episodi ci sono nella stagione 3 di The Umbrella Academy?

L’Accademia degli Ombrelli La terza stagione è composta da 10 episodi, in linea con le due precedenti stagioni, e ogni puntata dura dai 40 ai 60 minuti.

Tutti i 10 episodi della terza stagione sono stati rilasciati mercoledì 22 giugno 2022.

Di seguito, abbiamo incluso un elenco dei titoli degli episodi per aiutarti a navigare nel tuo binge-watch:

Episodio 1: Incontra la famiglia

Episodio 2: Il gomitolo di spago più grande del mondo

Episodio 3: Tasca piena di fulmini

Episodio 4: Kugelblitz

Episodio 5: Taglio più gentile

Episodio 6: Calendula

Episodio 7: Auf Wiedersehen

Episodio 8: Matrimonio alla fine del mondo

Episodio 9: Sei campane

Episodio 10: Oblio