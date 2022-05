Incontra il cast vocale in “Kill Team Kill” di Love, Death and Robots S3

Chi sono i doppiatori dell’episodio 5 “Kill Team Kill” della terza stagione di “Kill Team Kill”?

Nelle sue tre fantastiche stagioni, Love, Death e Robots hanno episodi che vanno dal meraviglioso e strano al terrificante e inquietante.

Tuttavia, uno dei migliori episodi del terzo volume pubblicato di recente presenta tutto ciò che i fan potrebbero desiderare; Love (per i grossi calibri), Death (di personaggi esilaranti) e Robots (il gigantesco tipo di orso).

Ora, i fan si chiedono chi dà la voce ai vari personaggi dell’A-Team di Love, Death e Robots “Kill Team Kill” e da dove li riconoscono?

Spiegazione del finale di Kill Team Kill

Dopo aver colpito “Honey Badger” con tutto ciò che avevano, Folen prende la decisione di deridere la creatura spenta e cerca di picchiargli la testa, solo per essere ancora viva e strappargli la gamba in un morso.

Mentre Macy viene messo alle strette nel tentativo di combattere l’orso GM un’ultima volta, Sarge finalmente picchia a morte la bestia usando la capsula RPG vuota; le luci negli occhi dell’orso si spengono di nuovo. I restanti due soldati si prendono poi cura del morente Folen, che confessa di aver fatto sesso con la sorella di sua moglie; davvero potenti le ultime parole.

Tuttavia, la missione prende un’ultima svolta per il peggio, l’occhio dell’orso inizia a sbattere le palpebre e mentre il segnale acustico continua, una detonazione nucleare tattica distrugge il bunker sotterraneo, purtroppo insieme a Macy e Sarge.

Incontra il cast vocale di “Kill Team Kill”

Il cast vocale per Love, Death and Robots stagione 3 episodio 5 “Kill Team Kill” sono Joel McHale (Sergente Morris), Seth Green (Private Folen), Gabriel Luna (Sergente Nielsen), Steve Blum (Private Coutts e Macy) e Andrew Kishino (il privato Erwin).

McHale è un famoso attore, comico e scrittore americano noto soprattutto per aver ospitato The Soup, aver interpretato Jeff Winger in Community e aver doppiato Johnny Cade in Mortal Kombat. Ha anche recitato in Stargirl, The Twilight Zone, Card Sharks, The Rookie, The Great Indoors e X-Files, tra molti altri.

Foto di Jason Kempin/Getty Images per CMT

Green è una leggenda della moderna cultura geek e un’icona di culto su Internet grazie alla creazione della famigerata serie Robot Chicken, al ruolo di Oz in Buffy l’ammazzavampiri e alla voce di Chris de I Griffin. Nella sua lista incredibilmente lunga di crediti, Green è apparso in Teenage Mutant Ninja Turtles, Phineas e Ferb, American Dad e Four Kings.

Foto di Kevin Winter/Getty Images

Luna è un attore e produttore americano che i fan probabilmente riconosceranno come Robbie Reyes (Ghost Rider) dell’Agente dello SHIELD della Marvel E Tony Bravo di Matador. Luna è anche apparsa come Rev-9 nel film Terminator: Dark Fate del 2019 e ha crediti aggiuntivi per True Detective, Prison Break e NCIS: Los Angeles. Luna interpreterà anche Tommy nel prossimo adattamento del videogioco The Last of Us.

Blum è principalmente un doppiatore specializzato in anime e animazione; il più famoso è Spike Spiegel del classico Cowboy Bebop e Orochimaru della serie anime di Naruto. Tuttavia, i suoi altri lavori includono Rurouni Kenshin, Kipo and the Age of Wonderbeasts, Star Wars: Rebels, The Legend of Korra e Transformers: Prime.

Infine, abbiamo Kishino, attore e rapper canadese di Toronto. Ha crediti in Star Wars: The Clone Wars, Young Justice, Steven Universe e Regular Show. È interessante notare che i fan potrebbero anche riconoscere Kishino come l’annunciatore dei primi episodi di Family Game Night.

Foto di Paul Archuleta/Getty Images

