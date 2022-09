Incontra Henry e gli altri cinque fratelli del clan Cavill

Uno dei maggiori stakeholder di Hollywood è il barone britannico, Henry Williams Cavill, alias L’uomo d’acciaio. Con il suo viso elegante e un’altrettanto aggraziata carriera di attore. Dopo aver realizzato una pletora di mega hit chartbuster che hanno alterato in meglio il volto della cinematografia occidentale, la star è umile e con i piedi per terra come lo sarebbe qualsiasi normale cittadino degli Stati Uniti. Questa è una prova lampante delle ricche etichette e cortesie che la star ha ereditato dalla sua famiglia.

A proposito, siamo sempre tenuti a debita distanza da importanti intuizioni familiari di The Cavill’s. Lo stregone la stella tiene a alto livello di privacy e i media sanno solo che ci permette di sapere. Tuttavia, dopo aver scansionato e filtrato a fondo Internet, finalmente abbiamo alcune intuizioni che possiamo condividere. L’attore stesso ci ha informato un po’ sui membri della sua famiglia, le loro occupazioni, la relazione commovente che hanno condiviso tra loro fin dall’infanzia e, in generale, come ci si sente a crescere con una famiglia numerosa. In una raffica di interviste, Henry si è aperto sulle dinamiche familiari.

Una breve panoramica della vita dei fratelli Cavill

Henry Willian Dalgliesh Cavill è nato da Colin Cavill, sua madre Marianne e gli altri quattro fratelli. Sì, Henry ei suoi fratelli sono un clan di cinque persone. Fin dall’infanzia fino ad oggi, il legame tra i cinque rimane denso come il sangue. Sono stati più d’accordo ad essere fuori dai riflettori perché conducono una vita estremamente privata.

Iniziare con, i primi due fratelli Cavill maggiori sono Piers Cavill e Niki Richard Dalgliesh Cavill. Identificati come gli uomini di spicco della famiglia dell’attore più bello del settore, entrambi hanno condotto una vita lontana dalle luci della ribalta e hanno origini inglesi, irlandesi e scozzesi. La famiglia Cavill affonda le sue radici nei Royal Marines e nei militari.

Come il loro padre, entrambi i figli maggiori servono le nazioni nelle forze armate. Piers è un ex comandante di carro armato ed ex ufficiale dell’esercito, mentre Niki è nel Royal Marine Corps. Serve con orgoglio il battaglione di Sua Maestà nel Regno Unito. A causa del background militare, non ci sono molte informazioni che i media conoscono oltre al fatto che lui è un “Leggenda totale,” come Henry ha postato una volta sul suo Instagram.

Il terzo più giovane è Simon Cavill, che condivide un intervallo di quattro anni con il suo fratello minore, Henry. Simon è l’uomo denaro della famiglia e lavora nella finanza. Il prossimo è il nostro, il Superman che vola alto sopra Hollywood, Lo stregone che ha stregato il nostro cuore e la nostra anima, Henry Cavill. L’uomo è abbastanza grande per qualsiasi presentazione precedente. Dietro di lui c’è il quinto e il più giovane di tutti, Charles Cavill. Gli ultimi aggiornamenti su di lui sono stati la sua cerimonia di matrimonio quando si è sposato l’anno scorso. Possiede l’azienda di famiglia, una lussuosa azienda di candele a base di cocco e soia, Cavill and Wicks.

Henry Cavill ha avuto il miglior tempo crescendo con i ragazzi

In un’intervista, quando Lo stregone Alla star è stato chiesto di crescere con cinque ragazzi sotto lo stesso tetto, la star ha detto ironicamente di essere l’unico fortunato che non si è avvicinato alla morte ad un certo punto. Come i ragazzi Cavill, come le attività dell’infanzia saltare dal tetto, essere dato alle fiamme e passare attraverso le finestre di vetro è stato solo un gioco da ragazzi per la tribù. Tuttavia, a parte giochi e divertimenti così banali, non ci sono mai stati disordini in casa.

Infatti, al Jimmy Kimmel Live, Henry era d’accordo al 100% su come “il più vecchio ottiene il gioco più difficile.” Secondo lui, gli anziani hanno sempre avuto tutta la disciplina e gli stessi sostenitori per il resto. Quindi lo era Henry, il quarto più giovane abbastanza intelligente da non raccogliere mai battaglie; tuttavia, il più vecchio (Pierce) era sempre uno in più. Aggiunge inoltre che tutti e cinque erano sempre stati così forti che erano abituati a farlo stuzzicare Simon, il più forte con il nome di Hulk, ogni volta che andava su tutte le furie.

Lo scambio di convenevoli continua ancora oggi mentre tutti e cinque i fratelli Cavill ora conducono una vita felice e di successo, incontrandosi ogni tanto per la loro sfida Durrell.

