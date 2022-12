Incontra gli straordinari concorrenti di Too Hot to Handle stagione 4

Troppo caldo da maneggiare la stagione 4 debutterà il 7 dicembre, con i primi cinque episodi della nuova stagione. Ciò significa che stiamo per incontrare dieci concorrenti sexy che devono astenersi dal sesso mentre vivono insieme in una casa e competono per $ 200.000. Ma ogni volta che un concorrente infrange una delle regole dell’assistente virtuale Lana, perde il premio in denaro.

Le nuove stagioni includono un adorabile gruppo che farà del suo meglio per rimanere celibe mentre si gode il loro meraviglioso ambiente e compagni di cast altrettanto meravigliosi. Qualcuno di questi nuovi rapporti andrà lontano? O saranno distrutti dalle loro furiose pulsioni sessuali? Chi se ne andrà con il maggior premio in denaro? Lo scopriremo presto.

Nel frattempo, conosci i dieci concorrenti che giocheranno in questa stagione, anche se altri concorrenti potrebbero sempre essere aggiunti più avanti nella stagione!

Incontra i concorrenti della stagione 4 di Too Hot to Handle

Brittan Byrd

La bomba bionda Brittan Byrd è una bellissima nativa hawaiana baciata dal sole e una modella professionista. Una volta che vedrai le splendide foto sul suo Instagram, sarà chiaro come ha prenotato quel lavoro. A soli 22 anni, Brittan è già una modella affermata e sta cercando una connessione speciale.

Credo McKinnon

Questo grosso australiano di 24 anni è noto per i suoi capelli da principe azzurro e il suo comportamento rilassato. Creed è un imprenditore e uno dei co-fondatori di VersaWare Technologies, un’azienda dedicata alle pratiche alimentari consapevoli basate sulla nutrizione.

Dominique De Foe

Dominique è una studentessa di 23 anni del Colorado che studia per la sua specializzazione in informatica. A Dominique piace leggere i tarocchi per i suoi cari e scrivere nel tempo libero. Ma quando non è impegnata con i suoi amici e la sua famiglia, Dominique fa tutto il possibile per manifestare il perfetto interesse amoroso.

James Pendergrass

Sulla base dell’Instagram di James, possiamo vedere che è un atleta impressionante con una passione per il fitness e il benessere. Jame ha 23 anni e, come Brittan, viene dalle Hawaii. È anche uno studente e un personal trainer.

Jawahir Khalifa

Jawahir ha avuto solo una relazione seria in passato, quindi a Lana potrebbero essere tagliate le mani per il suo tentativo di domare questo spirito libero. Anche se ha solo 22 anni, Jawahir ha già un’impressionante carriera da modella. Viene da Amerstadam, Paesi Bassi.

Kayla Richart

Kayla è un’affascinante modella di 22 anni di Los Angeles, California. È abituata a far girare la testa, quindi ci vorrà qualcuno di speciale per attirare la sua attenzione Troppo caldo da maneggiare stagione 4. Kayla è pronta a giocare (e sul campo).

Nick Kici

Nonostante le sue numerose relazioni, Nick è un tesoro con un lato dolce e sensibile. Questo 28enne del Michigan è un viaggiatore mondano e un artista. Svenire. Ma Lana può aiutarlo a domare il suo lato selvaggio e trovare qualcosa di più appagante di un’avventura?

Nigel Jones

Nigel è un uomo d’affari e modello di 29 anni del New Jersey con un debole per i discorsi pacati. È molto affascinante, in forma e carismatico. Chi potrebbe resistere? Ma Nigel tende a passare da una donna all’altra piuttosto che sistemarsi. Essere in questo show lo cambierà?

Sebastiano Melrose

Seb è un abile bambino britannico-salvadoregno di Glasgow, nel Regno Unito, e un pilota da corsa che ama vivere nella corsia di sorpasso. Ha fatto il suo debutto in gara nel 2021 e l’ultima volta ha gareggiato nella Ginetta GT4 Supercup per il Team HARD. Con i suoi penetranti occhi azzurri e il suo accento adorabile, Seb attirerà sicuramente molti potenziali corteggiatori. Ma state attente signore; è un rubacuori.

Sofia Stonehouse

Originaria di Brighton, nel Regno Unito, Sophie è una volpe gelida con un sorriso vibrante e una personalità contagiosa. Questa 22enne lavora come manager di eventi e mantiene i suoi standard alle stelle. È sicura di sé e sicura di ciò che vuole. Troverà qualcuno che si adatta al conto in questa stagione?

Se sei entusiasta di incontrare i concorrenti di Too Hot to Handle stagione 4, dai un’occhiata al trailer qui sotto e aggiungi lo spettacolo alla tua watchlist di Netflix!