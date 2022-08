Incontra gli infiniti e altri personaggi mortali e immortali di “The Sandman”

75 numeri di graphic novel dalla mente Neil Gaiman finalmente abbellirà i nostri schermi 5 agosto. Stiamo ovviamente parlando di Netflix adattamento dal vivo di L’uomo di sabbia sviluppato da David S. Goyer e Allan Heinberg, con Gaiman in qualità di produttore esecutivo. L’uomo di sabbia i personaggi ne comprendono molti esseri fantastici e legati alla terra. Dallo stesso Sandman e dai membri della sua famiglia (The Endless) alla sua nemesi, al suo rapitore e ai suoi complici, c’è molto da fare.

La storia segue Morfeo, noto anche come The Sandman o semplicemente, Dream. Conseguente a la sua cattura, la narrazione ti guida attraverso il suo viaggio tempo e spazio. Si abbandona al suo ricerca per riconquistare i suoi poteri e il suo controllo su “Il Sogno“regno, trasformandosi nel processo. Prima che lo spettacolo vada in onda, vi presentiamo il personaggi più importanti che apparirà in questa interpretazione live-action di L’uomo di sabbia.

I personaggi di Sandman

Come accennato, L’uomo di sabbia il cast è una miscela perfetta di personaggi mortali e immortali.

Tom Sturridge nel ruolo di Morpheus/Dream

L’attore britannico Tom Sturridge incarnerà il personaggio titolare di Morfeo, il signore dei sogni. Uno di The Endless, lui è il manifestazione metafisica dei sogni. Non solo quelli buoni, ma anche gli incubi.

È un essere magico immortale che ha abilità, incluse ma non limitate a teletrasporto e alterazione della realtà. Ha anche il potere di cambiare forma. Tom Sturridge ha già recitato in Velluto BuzzSaw, Fine del viaggioe HBO Irma Vep tra gli altri.

Kirby Howell-Baptiste nel ruolo della morte

Non lasciarti ingannare dal nome minaccioso. Sorella minore gentile e affascinante di Morpheus, Morte, è anche il più vicino a Sogno. Lei è la guida verso l’aldilà per ogni essere umano dopo che la sua vita è giunta al termine.

L’attore Kirby Howell-Baptiste, noto per Veronica Marte, Il buon posto, Uccidere Evae film come Crudelia e Lo scopo di un cane ritrarrà la morte sullo schermo.

Donna Preston nel ruolo della disperazione

Conosciuto per una serie di spettacoli britannici come Il grande spettacolo di Michael McIntyre e Apocalisse Wow, Donna Preston reciterà ora nel ruolo di Disperazione. Anche uno di The Endless, lei ha controllo supremo su tutte le emozioni umane e non umane di miseria, ansia e tristezza generale.

Impeccabilmente intelligente ed estremamente loquace, è anche la sorella gemella di Desire. Sebbene siano gemelli, i due sono agli antipodi l’uno dell’altro.

Mason Alexander Park nel ruolo del desiderio

Il più manipolatore della famiglia, il Desiderio maligno androgino e senza genere è anche il più pericoloso dei fratelli. Come suggerisce il nome, sono i personificazione antropomorfa del desiderio. Dal momento che gli esseri umani sono schiavi dei loro desideri, questo il fratello seducente vive della sua debolezza.

Con la loro grande occasione su Netflix Bebop cowboyMason Alexander Park interpreterà il maestro manipolatore Desire L’uomo di sabbia. Hanno anche un ruolo importante nella rivisitazione della NBC Salto Quantico.

David Thewlis nel ruolo del dottor John Dee/ Destiny

Un cattivo della Justice Leaguenoto come Dr. Destiny, David Thewlis, interpreterà il Dr. John Dee su Netflix L’uomo di sabbia. Il primogenito e il il maggiore di The Endlesslui ha conoscenza infinita grazie alla pietra dei sogni rubata da Morpheus.

Il dottor Dee era anche un ex detenuto di Arkham Asylum. Per i fan dell’universo DC, potrebbe essere uno dei più interessanti L’uomo di sabbia personaggi. Meglio conosciuto come il adorabile lupo mannaro e difesa contro l’insegnante di arti oscure, il professor Lupinsarà affascinante vederlo incarnare questo personaggio stratificato.

Jenna Coleman nel ruolo di Johanna Constantine

Uno dei mortali e un personaggio umano, Jenna Coleman, incarnerà Johanna Constantine. Un esploratore del 18° secololei è la predecessore/capostipite di John Constantine della DC Comics. Un investigatore di tutte le cose soprannaturali e paranormali, il personaggio è apparso nel film Costantino e DC Leggende di domani ed è anche parte di ‘Arrowverse’.

Jenna Coleman ha molti progetti nel suo arsenale, tipo Vittoria, Emmerdalee persino Dr. Chi. Nella serie Netflix, Coleman alla fine interpreterà due personaggi; Johanna oggi e la sua omonima antenata del 18° secolo.

Kyo Ra come Rose Walker

L’attrice Kyo Ra farà il suo debutto sullo schermo come Rose Walker. Un’adolescente che fa del suo meglio per trovare la madre scomparsa, Rose è in realtà un individuo molto speciale. Conosciuto nel regno dei sogni come un vortice di sognilei ha la capacità di aprire una porta tra i due mondi.

Un’abilità come questa solo si verifica una volta ogni 1000 anni. Un personaggio importante in L’uomo di sabbia graphic novel, sarà interessante vedere come apparirà nella versione live-action.

Gwendoline Christie nel ruolo di Lucifer Morningstar

Reso famoso dal ritratto di Tom Ellis su Netflix, Lucifer Morningstar ha a malapena bisogno di presentazioni. Il Diavolo/Satana/angelo caduto, Lucifero governa l’inferno per più di 10 miliardi di anni. Sono una delle forze che affrontano Dream.

Conosciuto e amato come Brienne di Tarthil Game of Thrones l’attrice Gwendoline Christie interpreterà il ribelle Lucifero, nonostante il contraccolpo dei fan.

Boyd Holbrook nel ruolo del Corinzio

Parlando di nemesi, dobbiamo menzionare L’uomo di sabbia il più grande cattivo, The Corinthian. Interpretato da Boyd Holbrook di Narcos fama, Il Corinzio è il serial killer originale. L’esperimento fallito di Dream, The Corinthian è un incubo assoluto serie di denti al posto degli occhi.

Il suo schtic è masticare gli occhi della sua vittima. Un personaggio estremamente straziante, appare sempre in a abito bianco fresco e occhiali scuri per nascondere i suoi non-occhi.

Altri caratteri

Questo cast stellato del tanto atteso adattamento di Netflix del capolavoro del 1986 scalfisce la superficie. Chi è chi del mondo dello spettacolo è tutto pronto per fare apparizioni di portare avanti L’uomo di sabbia. Charles Dance come Sir Roderick Burgess è il stregone e rapitore responsabile per la lunga prigionia di Dream. Sanjeev Bhaskar e Asim Chaudhry interpreteranno Caino e Abele fin dai tempi biblici. Il primo assassino in assoluto e la prima vittima di omicidio, rispettivamente.

Vivienne Acheampong come Lucienne è la bibliotecario capo che è lasciato a gestire le cose nel Sogno dopo la cattura di Dream. Al suo ritorno, lei assume la posizione di lui mano destra. Patton Oswalt nei panni di Matthew the Raven Il compagno alato di Dream ispirato da DC Cosa della palude i fumetti. Stephen Fry interpreterà l’attore, scrittore e narratore straordinario l’incarnazione di un luogo in movimento chiamato Fiddler’s Green e la sua forma umana Gilbert. Un custode fumatore accanito nel Sogno, il grande Mark Hamill interpreterà Mervyn Pumpkinhead, che assomiglia a uno strano spaventapasseri con una minacciosa zucca intagliata per testa.

Quale di L’uomo di sabbia i personaggi che sei più entusiasta di vedere prendere vita? Fateci sapere nei commenti.

